Rudy Barbier neemt revanche: “Hier heb ik hard voor gewerkt” maandag 27 januari 2020 om 11:29

Rudy Barbier heeft in de openingsetappe van de Vuelta a San Juan sportieve revanche genomen op zichzelf. Vorig jaar was hij kritisch over zijn optreden in de Argentijnse ronde, maar nu schoot hij in de eerste rit meteen raak.

“Ik heb hier zo hard voor gewerkt”, reageerde Barbier. “De hele winter lang trainde ik met mijn broer rond Parijs. Ongeacht het weer, we gingen altijd naar buiten. En dan deze overwinning, ik ben zo blij.” In de relatief vlakke etappe met start en finish in San Juan was hij de beste in de massasprint. Ook werd hij daardoor de eerste leider.

De Fransman van Israel Start-Up Nation voelde zich goed, zei hij. “Maar met nog drie kilometer te gaan was er een grote valpartij. Ik kon die vermijden, maar ik moest wel hard remmen. Ik vroeg mijn ploeggenoten via de radio om op me te wachten en zij brachten me vervolgens terug naar voren, zodat ik kon meedoen in de sprint.”

Gebrand op succes

Barbier was gebrand op succes, nadat hij teleurgesteld was over zijn optreden vorig jaar in de Argentijnse ronde. Destijds kwam hij niet verder dan twee zesde plaatsen, toen hij zijn eerste wedstrijdkilometers reed voor (toen nog) Israel Cycling Academy. Nu bezorgde hij zijn ploeg de eerste seizoenszege.

Ook zijn ploegleider was tevreden. “Ik hoop dat hij nu doorheeft dat grote inspanningen altijd hun vruchten afwerpen. Hij heeft het talent en was zo gefocust voor deze wedstrijd. Nu hebben we het allemaal gezien: bang, bang en hij wint. Wat een overwinning voor Israel Start-Up Nation.”