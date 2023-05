Geraint Thomas: “Als we met minstens 50 man willen aankomen in Rome, is dit een goed besluit”

Geraint Thomas staat achter de beslissing van de Giro-organisatie om de dertiende etappe naar Crans Montana in te korten tot 74 kilometer. “Veel jongens zijn ziek afgestapt, en als we met minstens 50 renners in Rome willen aankomen, dan is dit een goed besluit”, vertelt de rozetruidrager tegen Eurosport.

“Er was gisteravond al een discussie met de CPA”, aldus Thomas over het gesprek tussen de organisatie en de rennersvakbond. “Alle ploegen hebben daar laten weten wat ze wilden doen. Ik denk dat dit een goede beslissing is. Het wordt nog steeds een zware rit en het betekent ook dat we niet een paar uur extra in de regen en de kou rijden.”

De Col du Grand Saint-Bernard is uit het parcours geschrapt. Wat nog resteert is een rit van 74 kilometer met de Croix de Coeur en de slotklim naar Crans Montana. “Ik denk dat het een goed compromis is. De rit wordt nog zwaarder”, lacht hij. “Het is een lastige klim, en we starten aan de voet. Er zullen meteen veel aanvallen komen, maar we moeten het voor onszelf niet moeilijker maken. Het is zaak om op de eerste klim te controleren, dan is het nog 45 kilometer naar de finish.”

“Het is de eerste echte bergrit. Normaal gesproken gaan de klassementsrenners het uitvechten, want er is altijd wel een ploeg die het bij elkaar wil houden. Dat verwachten we althans”, aldus Thomas. “Ik voel me goed. Het is jammer dat het weer zo slecht is, maar ik kijk uit naar vandaag.”

