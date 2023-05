Giro 2023: Liveblog – Etappe 13 bergrit naar Crans Montana vrijdag 19 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

In de dertiende etappe zullen de maskers afvallen. Zullen de mannen van de jongetjes worden gescheiden. Is het alle hens aan dek voor de renners met klassementsambities. Vandaag ligt de aankomst na bijna 5.000 hoogtemeters op de Crans Montana.



Na de start in Borgofranco d’Ivrea volgen drie reuzen van beklimmingen. Na zestig kilometer begint de ‘pret’ met de Col du Grand Saint-Bernard. Deze beklimming staat gelijk aan 25,7 kilometer klimmen aan 5%. Aanvankelijk lag de top op maar liefst 2.469 meter hoogte, maar door sneeuwval en lawinegevaar ligt de ’top’ wat lager, in een tunnel.

Na een lange afdaling volgt vrijwel meteen de Croix du Coeur (15,4 km aan 8,8%). We bevinden ons inmiddels op Zwitserse bodem en blijven in het Alpenland voor een finish in wintersportdorp Crans Montana. De slotklim is 13,2 kilometer lang aan 7,2%, met uitschieters boven de 10%.

Mis niets van de dertiende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Lees ook: Giro 2023: Geen volledige Col du Grand Saint-Bernard, passage door tunnel

Officieuze start: 11.00 uur

Officiële start: 11.05 uur

Finish: tussen 16.45 uur en 17.40 uur

Afstand: 199 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Nus: tussen 12.05 en 12.15 uur

Passage Col du Grand Saint-Bernard: tussen 13.45 en 14.15 uur

Tussensprint Verbier: tussen 14.55 en 15.30 uur

Passage Croix de Coeur: tussen 15.15 en 16.00 uur

Passage Crans Montana: tussen 16.45 en 17.40 uur

Giro 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Giro 2023: De deelnemers (WielerFlits)

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 13 naar Crans-Montana – Dag des Oordeels?