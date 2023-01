Roodhooft: “Dat Van der Poel vorig jaar een volledige winter heeft gemist, vraagt tijd”

De rugklachten die terug opspelen bij Mathieu van der Poel, zijn mogelijk het gevolg van zijn slepende blessure van vorig jaar. Dat geeft Christoph Roodhooft, manager bij Alpecin-Deceuninck, aan na de X2O Trofee van Koksijde. “Dat Mathieu vorig jaar een volledige winter heeft gemist, vraagt tijd en kunnen we niet zomaar inhalen”, zegt Roodhooft.

“Je ziet bij meerdere renners dat ze niet zomaar opnieuw hun oude niveau halen. Dat geldt dus ook voor Mathieu”, aldus de teammanager in gesprek met Het Nieuwsblad. Van der Poel werd donderdag in de Duinencross op anderhalve minuut gereden door Wout van Aert. “Maar is dat meer dan twintig seconden?”, vraagt Roodhooft zich af.

“Als je ziet dat het je dag niet is, dan maakt het uiteindelijk weinig uit met hoeveel verschil je verliest. In een bergrit in een grote ronde is anderhalve minuut veel als je voor een klassement gaat. Hier telt dat niet. Mathieu is hier tweede, alleen is het verschil groot”, vertelt hij. Zondag krijgt Van der Poel een kans op revanche in de Wereldbeker van Zonhoven.

‘Panikeren gaat hij zeker niet doen’

David van der Poel liet zich ook nog uit tegen de krant. “Mathieu is het niet gewend om met zoveel verschil te verliezen, maar Wout is momenteel gewoon iets beter. Mathieu was voor Nieuwjaar de betere, maar vond toen niet de parcoursen om het verschil te maken, nu is het aan Wout. En op parcoursen als Koksijde zie je dat echt. Het WK is nog een maand, dus panikeren gaat hij zeker niet doen”, denkt David.

