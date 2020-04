Ronde van Vlaanderen wellicht op 11 oktober

“Met 11 oktober heb ik ook geen probleem, maar er zijn nog veel andere mensen die ook eens moeten kijken in de planning voordat deze datum als waarheid mag worden aangenomen. Wij moeten er sowieso rekening mee houden dat er in de nieuwe wielerkalender een dubbele planning zal zijn. Er zullen tijdens de grote rondes zeker eendagswedstrijden gereden worden. Daar heb ik alvast geen problemen mee.”

Nu de grote lijnen van de nieuwe wielerkalender bekend zijn, is het speculeren over de gedetailleerde invulling begonnen. De UCI is voornemens de drie grote rondes en de vijf monumenten een nieuwe plek op de kalender te geven. De organisator van de Ronde van Vlaanderen heeft een oogje op 11 oktober.

“Het is niet aan ons om te zeggen wat er moet gebeuren. Er komen vergaderingen aan waarbij iedereen betrokken is die belangrijk is bij het wielrennen. Overeenkomen is de boodschap, al is dat in de wielersport niet altijd evident. Bovendien hypothekeer je misschien veel andere zaken als je eenzijdig een datum kiest.”

De datum van 11 oktober circuleert ook in Italiaanse media. Paris-Roubaix zou volgens La Gazzetta dello Sport verhuizen naar 18 oktober. Beide wedstrijden zouden overlappen met de Giro d’Italia (3-25 oktober). De Ronde van Lombardije (31 oktober) en Luik-Bastenaken-Luik (8 november) zouden op dezelfde gehouden worden als respectievelijk de veldrit van Gieten en het EK veldrijden in Den Bosch.