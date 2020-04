UCI bevestigt nieuwe Tourdatum én cancelt alle WT-wedstrijden tot 1 augustus woensdag 15 april 2020 om 13:05

De UCI heeft zonet een persbericht de wereld ingestuurd waarin het de nieuwe datum van de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september) bevestigt. Het WK blijft zijn data behouden. Aansluitend volgen respectievelijk de Giro d’Italia en de Vuelta d’España. De nationale kampioenschappen gaan door in het weekend van 22-23 augustus. Vóór 1 augustus worden geen WorldTourwedstrijden meer afgewerkt.

Tijdens een video-conference die vandaag is georganiseerd door de Internationale WielerUnie (UCI) in het kader van de huidige coronaviruspandemie en waaraan alle belangrijkste vertegenwoordigers – organisatoren (AIOCC en leiders van ASO, RCS, Unipublic en Flanders Classics), teams (AIGCP) en renners (CPA) – deelnamen, werden een aantal beslissingen met betrekking tot de herziening van de UCI wegkalender van dit jaar unaniem goedgekeurd door de verschillende betrokken partijen. U vindt de beslissingen hieronder op een rij:

De periode van het schorsen van wedstrijden op de UCI kalender werd verlengd met een maand – dus tot 1 juli – voor alle UCI-wedstrijden én tot 1 augustus voor alle UCI WorldTour-wedstrijden.

De Tour de France is uitgesteld en vindt dit jaar plaats van 29 augustus tot en met 20 september. Dit evenement in de best mogelijke omstandigheden houden, wordt als essentieel beschouwd, gezien de centrale plaats in de wielereconomie en de bekendheid ervan.

De UCI Wereldkampioenschappen 2020 in Aigle-Martigny (Zwitserland) worden gehouden op de voorziene data, dus van 20 tot 27 september. Het wedstrijdprogramma verandert niet.

De Giro d’Italia vindt plaats na het WK en wordt gevolgd door de Vuelta Ciclista a España.

De nationale kampioenschappen, georganiseerd door de nationale federaties, gaan door in het weekend van 22-23 augustus.

De Europese kampioenschappen worden gehandhaafd (Trentino, van 9 tot 13 augustus).

De meest prestigieuze klassiekers (de Monumenten), namelijk Milaan-Sanremo (Italië), de Ronde van Vlaanderen (België), Parijs-Roubaix (Frankrijk), Luik-Bastenaken-Luik (België) en De Ronde van Lombardije (Italië) ), zullen dit seizoen allemaal doorgaan op een nog nader te bepalen datum.

Zoveel mogelijk evenementen op de UCI-kalender, en met name de UCI WorldTour, worden later in het seizoen verplaatst.

“De UCI zet, parallel en in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken partijen, haar werk voort om uiterlijk op 15 mei 2020 een herziene versie van de UCI Women’s WorldTour-kalender en een nieuwe versie van de gehele UCI-kalender te kunnen aankondigen. Deze kalender blijft desalniettemin afhankelijk van de situatie in de wereldgezondheid.”

“Bovendien is de UCI verheugd over de overeenkomst die gisteren is ondertekend door de UCI, de CPA en de AIGCP, alle drie vertegenwoordigd in de werkgroep die is opgericht door onze Federatie, over het kader dat teams in staat stelt zich in ernstige financiële moeilijkheden te bevinden de nodige maatregelen nemen om te overleven, met behoud van de rechten van hun renners en staf in deze onzekere tijden. Deze overeenkomst getuigt van het verantwoordelijkheidsgevoel van de verschillende spelers in de wielersport in een periode waarin eenheid essentieel is om de negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.”

UCI-voorzitter David Lappartient: “Ik wil de vertegenwoordigers van de organisatoren, teams en renners danken voor hun samenwerking en hun inzet in deze moeilijke tijden. Er is nog werk aan de winkel om de totstandkoming van een volledig herziene UCI-kalender voor 2020 af te ronden, maar vandaag is een eerste belangrijke stap gezet. Ook hebben we een kader opgesteld waarmee de fundamentele rechten van de renners en het personeel van teams kunnen worden behouden. Samen slagen we erin deze crisis te doorstaan ​​en de wielersport na Covid-19 weer op te bouwen. ”