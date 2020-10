Ronde van Drenthe vraagt UCI om verplaatsing naar oktober

De Ronde van Drenthe wil in 2021 een nieuwe locatie op de UCI-kalender. De organisatie van de Nederlandse profwedstrijd ziet het in verband met het coronavirus niet zitten om de ronde in maart te organiseren en heeft om een verplaatsing naar oktober gevraagd.

Voorzitter Femmy van Issum ziet wel nog wat haken en ogen, zo vertelt ze bij RTV Drenthe: “Er zijn heel veel organisaties van wielerrondes die met hetzelfde probleem zitten uiteraard. Dus we moeten het gewoon afwachten. Maar als we in oktober de Ronde van Drenthe willen organiseren, moeten we in april beginnen met de organisatie. Dus we willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid.”

Dit jaar werd de Ronde van Drenthe last-minute gecanceld. De organisatie wil dergelijke toestanden volgend jaar voorkomen.