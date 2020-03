Ronde van Drenthe gaat niet door na nieuwe maatregelen overheid donderdag 12 maart 2020 om 15:32

De Ronde van Drenthe en Olympia’s Tour gaan niet door, nu de Nederlandse overheid heeft besloten om tot zeker 31 maart alle evenementen met meer dan honderd bezoekers af te lasten.

Op een speciaal belegde persconferentie kondigde Bruno Bruins, de Minister voor Medische Zorg en Sport, nieuwe maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo heeft het kabinet beslist om een streep te zetten door evenementen met meer dan honderd bezoekers.

Dit betekent dat verschillende wielerkoersen in de maand maart niet kunnen doorgaan. Het gaat om de Drentse Acht van Westerveld voor vrouwen (13 maart), de Bevrijdingsronde van Drenthe voor mannen (14 maart) en vrouwen (15 maart), Olympia’s Tour voor heren (18-22 maart) en de Omloop van de Braakman (28 maart).

“We hebben niet meer exact grip op wat er zich afspeelt, daarom vonden we het nodig om aanvullende maatregelen te adviseren”, zo vertelt Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voorlopig blijven de scholen wel open, al roept de regering op tot het nemen van extra veiligheidsmaatregelen.

Organisatie: “Dit is zeer jammer”

De Ronde van Drenthe is momenteel bezig om alle deelnemende ploegen, sponsoren en partners het slechte nieuws te vertellen, zo laat Femmy van Issum namens de organisatie weten aan WielerFlits. “We mogen de koers niet organiseren, aangezien er tot 31 maart geen sportevenementen zullen plaatsvinden.”

“Er zijn al 1500 mensen op de weg als de wedstrijd bezig is, denk aan motoren, renners en de jury. Dan heb je het nog niet over het publiek. Dit is zeer jammer, want wij leven in een roes.” Het is onduidelijk of de Ronde van Drenthe later dit jaar nog kan worden ingehaald. “De kalender staat overvol en iedereen wil nog inhalen.”

“Ik weet niet wat voor maatregelen de UCI zal nemen. We hebben nog niks gehoord van de internationale wielerunie en de KNWU.”