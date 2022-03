Ronde van Drenthe pakt uit met Niki Terpstra, geen Van Vleuten en Vos bij vrouwen

De Ronde van Drenthe heeft dinsdag op de perspresentatie bekendgemaakt dat Niki Terpstra dit jaar aan de start staat. De Nederlandse eendagskoers bracht daarnaast naar buiten dat bij de vrouwenwedstrijd, die onderdeel is van de Women’s World Tour, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos ontbreken op de voorlopige startlijst.

Het Drentse wielerweekend, zo wordt de combinatie genoemd van de Drentse Acht van Westerveld (vrijdag 11 maart), de Ronde van Drenthe voor vrouwen (zaterdag 12 maart) en die voor mannen (zondag 13 maart), wordt overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Dat vertelde organisator Femmy van Issum op de persconferentie. “Die mensen daar hebben het vreselijk moeilijk en wij organiseren een wielerwedstrijd. Dat voelt heel raar. Eigenlijk heb ik er dit jaar niet zoveel zin in”, zei ze.

Toch is er werk aan de winkel, want beide Rondes van Drenthe worden volgende week live in beeld gebracht door Sporza, RTV Drenthe, Eurosport en de online kanalen van de NOS. Dat is een van de gevolgen van de toetreding tot de Exterioo Cycling Cup, een regelmatigheidsklassement met Nederlandse en vooral Belgische koersen.

Deelnemende ploegen

Bij de vrouwen kijkt de organisatie uit naar de deelname van Lorena Wiebes en Ellen van Dijk, maar zoals gezegd ontbreken Van Vleuten, Vos en ook Chantal van den Broek-Blaak. Vier keer staat voor de dames de VAM-berg op het programma.

Bij de mannen, die vijf keer de VAM-berg voorgeschoteld krijgen, licht de organisatie TotalEnergies-renner Niki Terpstra uit en daarnaast staat uittredend winnaar Rune Herregodts aan de start. Ook Drentse renners als David Dekker, Roy Eefting, Adne Koster, Danny van der Tuuk, Bert-Jan Lindeman en Elmar Reinders zijn erbij. In totaal staan er zeven WorldTeams en ProTeams aan de start.

Ondanks dat in Nederland de meeste coronaregels zijn geschrapt, kiest de organisatie in Drenthe voor een deel van de ‘oude’ maatregelen. “Zo zal iedereen die in close contact komt met de wielrenners gevraagd worden een mondkapje te dragen”, klinkt het. “Dat doet men vooral op dringend verzoek van de deelnemende sporters.”