Bingoal Cycling Cup krijgt nieuwe naam en met Ronde van Drenthe ook Nederlands tintje

De Ronde van Drenthe gaat onderdeel uitmaken van Exterioo Cycling Cup, de nieuwe naam van Bingoal Cycling Cup. De wedstrijdreeks van Belgische eendagskoersen krijgt daarmee een Nederlands tintje, weet WielerFlits uit betrouwbare bron.

De afgelopen weken bereikten ons signalen dat de doorgang van de Ronde van Drenthe opnieuw onzeker was. In 2020 kon de wedstrijd niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen . Mede dankzij een eenmalige verplaatsing op de kalender kon de Nederlandse UCI 1.1-koers afgelopen oktober wel verreden worden.

De jonge Belg Rune Herregodts soleerde naar de overwinning, Dylan Groenewegen finishte als derde. Met de toetreding tot de Exterioo Cycling Cup lijkt de toekomst van de wedstrijd, die gepland staat voor zondag 13 maart, verzekerd.

Exterioo (voorheen Overstock Garden) is een specialist van tuinmeubelen met winkels in Nederland en België. De onderneming maakt onderdeel uit van de groep waar ook X20 Badkamers toe behoort, wat we kennen van het gelijknamige regelmatigheidsklassement in het veldrijden.

Zowel de Cycling Cup als het regelmatigheidsklassement in de cross zijn inmiddels onderdeel van sport-, media- en entertainmentbedrijf Golazo. Nick Nuyens (Pro Cycling Events), de initiatiefnemer en organisator van de Cycling Cup, is vorig jaar een samenwerking aangegaan met Golazo om het klassement over een aantal Belgische eendagskoersen verder uit te bouwen. Daarbij hoort dus de uitbreiding met een Nederlandse wedstrijd.

Welke andere koersen dit jaar onderdeel zullen uitmaken van de Exterioo Cycling Cup is nog niet bekend. Vorig jaar bestond het programma uit: GP Le Samyn, Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, Circuit de Wallonie, Dwars door het Hageland, Grote Prijs Jef Scherens, Grote Prijs Marcel Kint, Antwerp Port Epic en het Kampioenschap van Vlaanderen.