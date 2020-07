Burgos: Remco Evenepoel grijpt de macht op Picón Blanco donderdag 30 juli 2020 om 16:43

Remco Evenepoel heeft de eerste bergetappe van de Ronde van Burgos gewonnen. Op de Picón Blanco, waar de streep was getrokken na een klim van de buitencategorie, reed hij in de laatste twee kilometer weg bij de andere favorieten. Tevens is hij de nieuwe leider.

Net als de afgelopen jaren had de organisatie een aankomst op de Picón Blanco ingetekend in het etappeschema. In deze klim van net geen acht kilometer moesten ruim 600 hoogtemeters worden overbrugd, goed voor een gemiddelde stijging van 9,3 procent. Maar ook in de aanloop ernaartoe ging het al op-en-neer met onder meer vier beklimmingen van de derde categorie. Een groot deel van deze eerste bergrit werd boven de 700 meter hoogte afgewerkt.

Met Felix Großschartner, winnaar van de openingsetappe, wederom in de paarse trui ging de rit naar Picón Blanco even na het middaguur van start. Al vlot na het vertreksein ontstond de lange vlucht met daarin Edward Theuns, Nikita Stalnov, Joel Nicolau, Jetse Bol, Juan Felipe Osorio, drager van de rode bergtrui Gotzon Martin, Márton Dina, Roger Adria en Francisco Galvan. Ze draaiden goed rond en hadden na een derde koers ruim negen minuten te pakken.

Waaiers slaan peloton aan stukken

Daarna begon het peloton, onder aanvoering van Großschartners BORA-ploeg en Team Ineos, de voorsprong stilaan terug te brengen. Het waren ook net die ploegen die op 54 kilometer van de streep stevig doortrokken toen een stevige zijwind opstak. Het pak spatte dan uiteen in waaiers, waarbij BORA-hansgrohe en Team Ineos in eerste instantie met respectievelijk zes en vier man in de eerste groep vertegenwoordigd waren.

Tweevoudig winnaar Ivan Ramiro Sosa maakte daar eveneens deel van uit. Maar dan raakte de Colombiaan op een gaatje, waarna hij onverbiddelijk terug naar de achteropgeraakte groepen waaide. Richard Carapaz, Eddie Dunbar, Filippo Ganna, Rafał Majka, Matteo Fabbro, Lennard Kämna en paarse trui Felix Großschartner hielden het langst stand, tot op 42 kilometer van het einde de eerste waaiers weer samenkwamen.

De voorsprong van de kopgroep, waaruit Galvan als eerste zou wegvallen, was intussen verder teruggelopen. Met minder dan drie minuten verschil begonnen de vluchters aan de Retuerta, de voorlaatste klim van de dag. Op de eerste de klimmetjes was Gotzon Martin steeds als eerste boven gekomen en had daarmee goede zaken gedaan in de strijd om de bergtrui, maar deze keer moest de renner van Euskaltel passen en bleef hij puntloos.

Adria begint solo aan slotklim

Roger Adria kwam wel als eerste over de top en besloot daarna alleen verder te rijden. Vanaf dat moment was het nog ruim achttien kilometer tot de voet van de slotklim. De jonge Spanjaard van de Kern Pharma-ploeg wist in de aanloop naar de Picón Blanco weer wat afstand te nemen van het peloton, waarin met name Team Ineos en Jumbo-Visma het tempo bepaalden. En met een voorsprong van drieënhalve minuut sneed hij de laatste acht kilometer aan.

Vanuit het peloton opende Ben Hermans de debatten op de slotklim, terwijl achterin Sosa een van de eerste belangrijke slachtoffers was. Ook leider Großschartner kwam al vroeg in de problemen. Simon Yates en Rodrigo Contreras deelden vervolgens speldenprikken uit. Maar zij kregen geen ruimte en ook Hermans werd bijgehaald. Mitchelton-Scott nam dan de kop in de favorietengroep voor Esteban Chaves. Nog voor de laatste drie kilometer moest ook Alejandro Valverde lossen.

Op 2,7 kilometer was het Chaves met een steekje, maar George Bennett en Remco Evenepoel waren aan het wiel geplakt. De Colombiaan probeerde nog eens weg te rijden. Met Evenepoel en Bennett in zijn wiel raapte hij koploper Adria op. Vrijwel tegelijkertijd reed Evenepoel weg en ging solo de laatste twee kilometer in. Daarin reed hij achttien seconden weg en pakte op fraaie wijze het dagsucces.

Paarse trui voor Evenepoel

Ook neemt Evenepoel de paarse trui over van Großschartner. In het klassement neemt hij een voorsprong van 18 seconden op Bennett. Mikel Landa volgt op 32 tellen. Ook Chaves, João Almeida, Carapaz en Hermans volgen nog binnen de minuut. Andere renners die op voorhand tot de kanshebbers werden gerekend, kregen meerdere minuten aan de broek. Valverde verloor 2:09, Gaudu 5:43 en Majka 6:15. Voor Sosa en Mas liep de schade op tot boven de zeven minuten.