Romain Bardet over Giro: “Niemand kon nog zijn stempel drukken”

Interview

Romain Bardet baalde weliswaar van het mislopen van de ritzege op Blockhaus, de 31-jarige Fransman liet wel zien dat hij kandidaat-eindwinnaar is tijdens de Giro d’Italia 2022. Hij steekt in blakende vorm en dat is aan alles te merken. “Ik voel me goed op en naast de fiets”, vertelt de renner van Team DSM tijdens de persconferentie.

Hoeveel vertrouwen heb je gekregen op Blockhaus?

“Het was de eerste echt zware rit van deze Giro. Het was daarom ook een eerste test, vooral ook omdat de rit van zaterdag in en rond Napoli zo veeleisend was. Daarom was het fijn dat ik met de beste renners in koers meekon, ondanks dat er niet heel veel tijdsverschillen zijn opgetreden.”

Hoe diep moest je gaan toen Richard Carapaz versnelde?

“Dat was een sterke aanval en een plotse tempoversnelling. Ik moest zo goed als alles geven om mee te gaan, maar dat lukte wel. Het was nog lang naar de top, maar we slaagden er wel in het veld daar uit elkaar te slaan. Hoewel de verschillen dus niet groot waren, kijk ik wel terug op een geslaagde dag.”

Was je verrast door de renners die met je streden om ritwinst op Blockhaus? En in hoeverre houd je nog rekening met renners buiten jullie zes voor eindwinst?

“Alle renners in het eerste groepje kwamen sterk voor de dag, maar in het klassement is nog alles speelbaar. We moeten onze ogen openhouden voor renners uit de volledige top-15, denk ik. Het kan best een tactisch spel zijn in de slotweek.”

Wat zijn de verschillen tussen deze Giro en de Tour de Frances waar je al eens podium reed?

“Om eerlijk te zijn is het totaal verschillend. Je ziet en voelt dat er minder teams zijn die de koers onder controle hebben. Het is meer open dan de Tour. Ook staan de meeste renners in het klassement nog dicht bij elkaar na negen dagen. Er is nog niemand geweest die zijn stempel op de koers heeft kunnen drukken.”

INEOS Grenadiers was weer vanouds aan het werk met de klimtrein. Wat doet dat met hoe jij de koers aanpakt?

“Het lijkt erop dat we weer terug zijn bij hoe ze voorheen grote rondes reden, in de jaren 2016 tot en met 2018. Toen reden ze vol met de montenedo train. Het is knap dat ze dat weten te bewerkstelligen. Daarmee leggen ze wel de koers lam, zodat ze de controle kunnen houden. De finale openen is daarom niet handig. Maar het zou me ook niet verbazen als ze hiervoor de prijs betalen in de derde week.”

Thymen Arensman gaf al meermaals aan dat hij hier volledig voor jou is. Is hij daarin niet te bescheiden?

“Dat weet ik niet. Hij doet het supergoed, het is fijn dat we allebei mee waren in de finale van zo’n zware beklimming als Blockhaus. Er waren niet veel ploegen die dat zo diep in de finale nog hadden. Dat we allebei nog altijd hoog in het klassement staan, speelt in ons voordeel.”