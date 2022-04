Romain Bardet na eindzege in Tour of the Alps: “Wielrennen uit het boekje”

Romain Bardet stond twee keer in zijn carrière op het podium van de Tour de France en reed ook in het Critérium du Dauphiné tweemaal naar het podium, maar zijn eindoverwinning in de Tour of the Alps was pas zijn eerste klassementszege sinds de Tour de l’Ain van 2013. De Franse klimmer maakte met zijn ploeg Team DSM echter veel indruk in de laatste etappe.

“Wat kan ik zeggen? Het voelde aan als wielrennen uit het boekje vandaag, alle jongens hebben ongelooflijk goed gereden”, vertelde Bardet naderhand op de website van Team DSM, dat met Thymen Arensman (derde) nóg een renner op het eindpodium had. “We wilden voluit gaan op die laatste klim om voor het klassement te gaan, en de jongens hebben ons goed gepositioneerd.”

Op de laatste klim reden Bardet en Arensman bijna iedereen uit het wiel, alleen hun voormalige ploegmaat Michael Storer kon nog volgen. “We zaten daar met Thymen en mij in een groep van drie, wat een perfecte situatie voor ons was. We hebben vervolgens gewoon hard doorgereden tot aan de finish. Het was een mooie beloning om met z’n tweede op het podium te staan.”

Matt Winston, coach bij Team DSM, zag zijn renners het erg goed doen. “We hadden het plan om op die laatste klim een poging te wagen. De jongens reden echt sterk op die laatste klim en pakten een gat. We hebben fantastisch teamwork laten zien, we hebben ons echt voor elkaar ingezet en dat heeft ons aan het eind de eindoverwinning gebracht.”