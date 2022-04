Giro 2022: Team DSM gaat voor goed klassement met Bardet en etappezeges

Team DSM heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. Het Nederlandse WorldTeam gaat met Romain Bardet, winnaar van de Tour of the Alps, voor een goed algemeen klassement. Daarnaast mikt het team op etappezeges. In de massasprints rekent de formatie op Cees Bol en Alberto Dainese.

De ploeg wil voortbouwen op de goede Giro d’Italia van afgelopen seizoen. Daarin werd Bardet zevende in het klassement en harkte het team met Nikias Arndt, Chris Hamilton en Bardet een handvol podiumplekken bij elkaar. Het team gaat opnieuw op zoek naar een goed klassement en combineert dat doel met de jacht op etappezeges. De laatste dagzege dateert van 2020 toen de ondertussen vertrokken Jai Hindley de achttiende rit achter zijn naam zette.

De belangrijkste focus van de ploeg ligt op het klassement met Bardet. De Franse klimmer kan daarbij rekenen op de steun van onder anderen de Nederlander Thymen Arensman, derde in de Tour of the Alps, en de Australiër Chris Hamilton. Voor de sprints rekent het team op de Italiaan Alberto Dainese en de Nederlander Cees Bol. De Fransman Romain Combaud, de Duitser Nico Denz en de Nederlander Martijn Tusveld maken de selectie compleet.

De Giro d’Italia gaat op vrijdag 6 mei van start in Boedapest.