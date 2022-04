Thymen Arensman dolblij met winst Bardet: “Ik wil als renner én als mens in zijn voetsporen treden”

Interview

Eindwinst voor ploegmaat Romain Bardet en zelf derde en beste jongere. Thymen Arensman wist met zijn vreugde geen raad, daar aan de Zettersfeldbahn in Lienz. “Dat ons tactisch plannetje perfect werkte? Ja, maar laat ons eerlijk zijn: het kwam vandaag gewoon op de benen aan op die laatste klim. Kwestie van zo hard mogelijk trappen.”

Romain Bardet en Thymen Arensman zijn beste maatjes. Voor wie daar nog aan twijfelde, lieten we de twee na afloop van de Tour of the Alps even over elkaar aan het woord. Oké, misschien zit het succes van de dag er ook wel voor wat tussen, maar toch. De liefde is groot en wederzijds.

“Ik ken Thymen intussen meer dan een jaar”, vertelt Bardet. “En als ploegmaats trek je veel met elkaar op. Ik zie Thymen zelfs meer dan mijn vrouw en ik mag zeggen dat het een geweldig leuke jongen is. Maar vooral op de fiets moet je hem naar waarde schatten. Hij is voor mij een van de allergrootste talenten die ik ooit gezien heb in het wielrennen.”

Bardet heeft het over een heel grote motor. “Hij kan mooie dingen laten zien in de toekomst. Hij heeft zowel de mindset als de benen daarvoor. Alleen moeten we zien dat we de komende tijd toch wat de druk van hem kunnen weghouden, want hij is nog bijzonder jong. Geef hem de tijd die hij nodig heeft.”

Fransoos Bardet…

“Dat het niet evident is voor een Fransman en een Nederlander om zo goed met elkaar op te schieten? Bwah, ik zie Romain niet als een echte fransoos”, lacht Arensman. “Daarvoor praat hij veel te goed Engels. Nee, serieus… Het is een geweldige kopman in de ploeg. Bijzonder dankbaar. Ook met onze jongens van de opleidingsploeg. Ik merkte deze week nog hoe hij met hen omging tijdens het avondeten. Hij betrok hen mee in het gesprek, bleef langer bij hen aan tafel.”

“Daarnaast is Romain ook een superprof, die zich altijd honderd procent geeft. Vraag je hem om mee te gaan in de leadout, dan zal hij dat doen. Ook mij steunt hij in mijn ontwikkeling. Geeft me goede raad, deelt zijn ervaring. Ik durf gerust zeggen dat ik heel veel bewondering voor hem heb en hoop zowel als mens als als renner in zijn voetsporen te treden.”

Over hun dominantie in de slotrit van de Tour of the Alps uit Arensman zich zeer realistisch. “Dat ons plannetje heeft gewerkt? Bedoeling was inderdaad om op de laatste klim iets te forceren. Maar het kwam natuurlijk ook gewoon op de benen aan. Ik wist van mezelf dat ik het meestal goed doe in koud weer en dat de vorm goed was. Dan komt het er op aan zo hard mogelijk te trappen.”

Storer als bondgenoot

Dat ook Michael Storer mee was in de aanval, maakte het voor Arensman nog specialer, zegt hij. “Michael is een ex-ploegmaat, maar vooral nog steeds een goede vriend. ‘Ik zie jullie eigenlijk nog een beetje als teamgenoten’, zei hij. Hij vertelde er wel bij dat hij toch graag tweede wilde worden. Fair enough. Liever hem mee op het podium dan iemand anders. Het maakt het nog mooier.”

Bardet en Arensman trekken begin volgende maand samen naar Boedapest voor de start van de Giro d’Italia, net als Chris Hamilton. “Chris was deze week iets minder. Hij voelde zich in het begin van de week wat ziekjes en ondervindt misschien een beetje de terugslag van onze hoogtestage. Maar ik denk dat we met ons drieën toch wel iets moois kunnen doen in Italië. Ik ga me sowieso vol inzetten om Romain bij te staan.”

Arensman had het ook nog een keertje over de progressie die hij dit jaar heeft gemaakt. “Het is inderdaad een mooie stap. Ik besefte vandaag dat ik gisteren echt wel mindere benen had, terwijl ik toch nog in de top tien finishte zonder tijdverlies. Blijkbaar is dit – vandaag dus – mijn nieuwe niveau. Maar ik zette vorig jaar ook al een stap hoor, alleen viel het toen niet zo op. Nu zien de mensen het.”

“En dat is ook het plan dat de ploegleiding van Team DSM met mij had afgesproken toen ik hier tekende. Het gaat nu precies volgens plan. Of ik de voetjes op de grond ga houden? Jawel. Ik ben een vrij nuchter iemand. Jullie hoeven zich wat dat betreft geen zorgen te maken. Daarom vertel ik er ook nog een keertje bij dat ik naar de Giro vertrek als knecht van Romain Bardet. Mét plezier.”