Romain Bardet: “In deze fase van mijn carrière is het gerechtvaardigd na te denken over mijn toekomst” dinsdag 9 juni 2020 om 11:50

Nee, Romain Bardet heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Maar hij denkt er wel over na. “Ik ben op een punt in mijn carrière gekomen dat het gewettigd is om dat te doen”, zegt hij in La Montagne.

Team Sunweb wil Romain Bardet als kopman, leerden we vorige week. Zijn zaakwaarnemer Joona Laukka ontkende de wederzijdse interesse niet, maar beklemtoonde dat er nog niets was afgerond. “Niet met Sunweb, niet met andere teams”, zei hij aan de Telegraaf. In een interview met La Montagne bevestigt ook de renner zelf dat een vertrek bij AG2R een optie is.

“Ik denk na over mijn toekomst, ja. Niets is uitgesloten, zowel een verlengd verblijf bij mijn huidige ploeg of een vertrek. Ik bekijk alle mogelijkheden en houd rekening met alle details. In deze fase van mijn carrière (Bardet is 29, red) is het gewettigd om daarover na te denken. Ik heb al wat ervaring opgedaan. En ik heb nog een aantal mooie jaren in het vooruitzicht. Jaren waarin ik mijn capaciteiten optimaal kan benutten.”

Een beslissing is de eerstvolgende dagen niet te verwachten, zegt Bardet. “Onderhandelingen worden pas opnieuw opgestart eenmaal het seizoen opnieuw opgestart is. Eerst wil ik focussen op het sportieve.” En dat is dus de Tour, waarin Bardet naar eigen zeggen zonder druk aan de start komt. “Vorig jaar startte ik met hoge verwachtingen, maar bleef ik teleurgesteld achter. De bergtrui was maar een troostprijs. Dit jaar zal ik niet focussen op het klassement, maar wil ik meer aanvallen.”