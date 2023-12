donderdag 14 december 2023 om 13:14

Rolf Aldag (BORA) over soap rond Uijtdebroeks: “Uitkomst zal belangrijk zijn voor wielersport”

De transfersoap rond Cian Uijtdebroeks houdt de gemoederen flink bezig. Nu heeft ook oud-renner Rolf Aldag, hoofdploegleider bij BORA-hansgrohe, zich uitgesproken over het plotselinge vertrek van de Belg naar Jumbo-Visma, dat vanaf 2024 verdergaat als Visma | Lease a Bike.

Het verhaal is inmiddels wel bekend: Uijtdebroeks en zijn management zijn van mening dat hij per 1 december 2023 onder zijn doorlopende contract bij BORA-hansgrohe uit is. Daardoor was hij naar eigen zeggen vrij om te tekenen bij een andere ploeg en daarop heeft Jumbo-Visma toegehapt en de komst van Uijtdebroeks vanaf 1 januari 2024 aangekondigd. Daarna barstte de bom en sindsdien is een soap geboren.

Aldag liet zich aanvankelijk niet betrappen op uitspraken, maar voelt in de Cycling Podcast nu toch de behoefte om te reageren. “Voor de buitenwereld lijkt de zaak welgekomen entertainment, zo in het tussenseizoen. Iets om online te volgen met popcorn en een grote fles cola. Het krijgt ook meer aandacht dan normaal omdat er weinig sportieve actie is. Maar het is niet fijn om er als ploeg middenin te zitten.”

De 55-jarige Aldag, die zelf als profwielrenner uitkwam voor Helvetia-La Suisse en Team Telekom, spreekt van een ‘mokerslag’. “We hebben al een planning gemaakt en alle wedstrijden voorbereid, wat mijn werk is. We hebben de fietsen binnen, net als het materiaal. We gingen ervan uit dat Cian deel zou uitmaken van de ploeg in 2024. Dan komt zoiets aan als een mokerslag.”

“Cian is zeer intens om mee samen te werken, maar wel op een positieve manier”

De laatste dagen kwam het nieuws naar buiten dat Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe mogelijk gepest is vanwege zijn karakter. Hoe kijkt Aldag hier precies naar? “Cian is zeer, zeer intens om mee samen te werken. Hij eist veel tijd op, maar wel op een positieve manier. Hij komt met zeer specifieke vragen, daagt ons als ploeg uit en haalt mensen uit hun comfortzone. Sommige mensen houden daarvan, anderen houden daar misschien minder van.”

“Cian legt de lat hoger, ook voor andere renners binnen de ploeg. Je moet je voorstellen dat je dertig jaar oud bent en dat de ploegleiding voortdurend verwijst naar een twintigjarige als referentie. En dan zegt: “Als je had geleefd zoals hij, dan had je misschien beter gepresteerd.” De jonge gasten pushen de oudere renners tegenwoordig. Dat is een evolutie binnen de sport en is zeer positief. De ervaren jongens houden de jongeren niet meer onder de duim.”

Aldag kan zich verder niet vinden in de berichten over spanningen binnen de ploeg tijdens de Vuelta a España en de kritiek van Uijtdebroeks op het tijdritmateriaal van BORA-hansgrohe. De vraag is nu wat de toekomst zal brengen. Om een tussentijdse transfer mogelijk te maken, zijn handtekeningen nodig van de oude ploeg (BORA-hansgrohe), de nieuwe formatie (Jumbo-Visma) en wielerunie UCI. Twee van die partijen hebben die krabbel nog niet gezet.

Waarschuwing

Er dreigt dan ook een rechtszaak. “Laten we onze objectieve feiten presenteren in een rechtszaal. Cian kan de zijne delen en dan zullen we zien wat er uitkomt. De uitkomst zal belangrijk zijn voor het wielrennen. Normaal is een contract een contract. Het is mogelijk om er onderuit te komen, maar op voorwaarde dat iedereen het ermee eens is. Als contracten geen waarde meer hebben, dan zitten we met een probleem in het wielrennen. Iedereen die er iets over zegt, moet zich daar bewust van zijn”, waarschuwt Aldag.