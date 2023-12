dinsdag 12 december 2023 om 09:40

‘Cian Uijtdebroeks werd gepest bij BORA-hansgrohe, renners hadden een ‘Anti-Cian’-appgroep’

Cian Uijtdebroeks lijkt volgend jaar voor Visma | Lease a Bike te gaan rijden, maar waarom wil hij eigenlijk zo graag weg bij BORA-hansgrohe? Een van de redenen zou zijn dat hij bij de Duitse ploeg gepest werd. Dat laten bronnen weten aan het AD.

“Verschillen bronnen zeggen dat Uijtdebroeks bij BORA een soort buitenbeentje was”, vertelt Thijs Zonneveld in de podcast In het Wiel. “Hij werd door andere renners, maar ook door ploegleiders behandeld als een soort nerdje. Dat was omdat hij heel fanatiek was met bepaalde dingen. Hij was zijn voeding aan het afwegen, hij vond zijn tijdritfiets niet aerodynamisch genoeg, hij vond zijn kleding niet goed genoeg, kocht zelf andere sokken.”

Bij BORA-hansgrohe zou die houding niet aangemoedigd zijn. Integendeel. “Ze vonden hem te fanatiek. Hij was als iemand die op de middelbare school die een tien haalde omdat hij goed leerde, maar dan te horen kreeg: ‘Oh, heb je weer een tien?!’. Hij werd gepest. Tijdens de Vuelta was er bijvoorbeeld ook een ‘Anti-Cian’-appgroep, zonder hemzelf erin, zodat ze over hem konden roddelen. Het is echt te kinderachtig. Hij voelde zich totaal niet thuis in die ploeg.”

Juridisch

Volgens Frank Hendrickx, professor sportrecht aan de KU Leuven, kan de UCI Uijtdebroeks niet beletten om te vertrekken bij BORA-hansgrohe. Maar de Belg moet mogelijk wel een schadevergoeding betalen, tenzij er een ‘dringende reden’ was voor de contractbreuk. “Dan moet het al gaan over ernstige beledigingen en pesterijen, geweldpleging of het uitoefenen van ongeoorloofde psychologische druk”, aldus Hendrickx. Volgens Zonneveld, die meerdere mensen sprak over de situatie, heeft Uijtdebroeks ‘een reële kans’ om te kunnen bewijzen dat hier sprake van was.