Rohan Dennis (Jumbo-Visma) stopt na dit seizoen met profwielrennen

Rohan Dennis stopt na dit seizoen met wielrennen. Dat heeft de 32-jarige Australiër van Jumbo-Visma aangekondigd op Instagram. Dennis, die vorige maand nog een etappe won in de Tour Down Under, is bezig aan zijn laatste contractjaar bij het Nederlandse WorldTeam.

“Bedankt, Melissa, dat je mij gedurende mijn hele professionele carrière hebt gesteund”, richt Rohan Dennis zich tot zijn vrouwe. “En dat alles terwijl je de twee beste kinderen heb grootgebracht.”

“Wielrennen, je hebt me veel gegeven en ik zal je eeuwig dankbaar zijn. Het is nog een lang seizoen dat we voor de boeg hebben, maar het zal zeker mijn laatste seizoen zijn als profwielrenner”, schrijft de Australiër, die in 2018 en 2019 wereldkampioen tijdrijden werd.

Dennis, die in mei zijn 33ste verjaardag viert, geeft aan dat hij open staat voor nieuwe avonturen. Welke dat zijn vanaf 2024, is nog niet bekend.

Groot palmares

In 2013 maakte Rohan Dennis zijn debuut als prof bij Garmin-Sharp. Daarna reed hij ook nog voor BMC, Bahrain Merida, INEOS Grenadiers en sinds 2022 voor Jumbo-Visma. Dennis is een van de beste tijdrijders van de laatste jaren, getuige zijn twee wereldtitels. Ook won hij etappes in de Tour de France en de Giro d’Italia. Die ritzege in de Tour, in Utrecht, leverde hem een dag de gele trui op.

