Rohan Dennis rijdt enkel WorldTour-rittenkoersen, twee in dienst van Vingegaard

Rohan Dennis zal ook de komende maanden in dienst rijden van Jonas Vingegaard. De Australiër, die onlangs aankondigde aan het eind van het seizoen te stoppen met wielrennen, gaat met de Deense kopman van Jumbo-Visma mee naar Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland.

In O Gran Camiño, waarin Vingegaard alle ritten én het eindklassement won, reed Dennis ook al aan de zijde van de Tour de France-winnaar. “Zijn vorm is heel goed voor deze tijd van het jaar en hij werkt nog naar zijn topvorm toe, maar ik denk dat we hier veel vertrouwen uit kunnen halen. Er is geen twijfel mogelijk dat hij in Parijs-Nice kan winnen”, vertelde Dennis.

Daarna wacht begin april de Ronde van het Baskenland voor Dennis. “Ik ben nu sarcastisch: Dat is echt de beste wedstrijd voor mij”, zegt hij lachend tegen WielerFlits. “Daarna ga ik een poging doen in de Ronde van Romandië. Ik ga eens kijken of ik daar nog iets kan uitrichten (vorig jaar werd hij er achtste, red.) en dan rijd ik de Ronde van Zwitserland.”

“Ik ben heel blij met dit programma. Ik krijg in die wedstrijden de nodige kansen, maar het is ook goed om mee te gaan met iemand als Jonas. Hij is een van de, zo niet de beste renner ter wereld. Het is een voorrecht om met hem te kunnen rijden”, aldus de 32-jarige Dennis, die later dit jaar ook mikt op een derde wereldtitel op het WK tijdrijden.

Voor de Giro d’Italia en de Tour de France staat Dennis niet op het programma bij Jumbo-Visma.

Lees meer: Jonas Vingegaard na hattrick en eindzege O Gran Camiño: “Hongerig naar meer zeges”

Wedstrijdprogramma Rohan DENNIS