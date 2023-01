Rohan Dennis bezorgt Jumbo-Visma ritwinst en leiderstrui in Tour Down Under

Rohan Dennis heeft Jumbo-Visma de eerste overwinning van 2023 bezorgd in de Tour Down Under. De Australiër sprong in de lastige slotfase mee in een kopgroep van vijf renners en wist in finishplaats Victor Harbor slim weg te rijden van zijn medevluchters Jay Vine, Simon Yates, Jai Hindley en Mauro Schmid. Alberto Bettiol verloor door krampen veel tijd en raakte zijn leiderstrui kwijt aan Dennis. Thuisfavoriet Michael Matthews speelde door pech geen rol van betekenis in de finale.

Waaiers

Met Alberto Bettiol in de oker-oranje leiderstrui ging het peloton van start in een verraderlijke etappe naar Victor Harbor, met onderweg 2.400 hoogtemeters. Vooraf was er al wat nervositeit, want de wind kon weleens een rol van betekenis gaan spelen. Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) en Johan Jacobs (Movistar) wilden dat niet afwachten; zij kozen voor de vroege vlucht.

Na vijftig kilometer werd het peloton in stukken gereden door Jayco AlUla en UAE Emirates. De eerste waaiers van de WorldTour 2023 waren een feit. Een vijftigtal renners was mee in de voorste groep, waaronder Bettiol, Michael Matthews, Luke Plapp en Magnus Sheffield. Overigens wist Jayco AlUla-kopman Matthews onderweg bij de tussensprints drie bonificatieseconden te pakken, waardoor hij virtueel op vier seconden kwam van Bettiol.

Pech Matthews, vijftal in de aanval

Omdat het parcours een andere richting in sloeg, kreeg het peloton de wind tegen en volgde een hergroepering. Het bleef echter nerveus in aanloop naar de finale, die gekleurd werd door Nettle Hill (2,5 km aan 6,8%, max. 15,6%) op twintig kilometer van de finish. Vlak voor die klim stond Matthews plots langs de kant met pech. Hij moest van fiets wisselen en kwam op achterstand te rijden.

Jay Vine (UAE Emirates) koos precies op dat moment voor de aanval en Simon Yates (Jayco AlUla) sprong mee op Nettle Hill. Een sterke Rohan Dennis (Jumbo-Visma) wist samen met Jai Hindley (BORA-hansgrohe) en Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) nog aan te sluiten voor de top. De vijf gingen met een voorsprong de slotfase in. Het uitgedunde peloton, waar Matthews nog steeds ontbrak, volgde op een twintigtal seconden.

Alberto Bettiol geveld door krampen

Yates draaide vooraan niet mee, in de wetenschap dat zijn mede-kopman op achterstand lag. De andere vier bepaalden dus het tempo en dat lukte goed, want de voorsprong groeide naar 40 seconden. Toen gebeurde er iets opmerkelijks met Alberto Bettiol: de Italiaanse leider kreeg elf kilometer voor de streep extreme krampen en kon nauwelijks vooruit komen. Hij verloor veel tijd en zou daardoor zijn koppositie in het klassement kwijtspelen.

In de laatste vijf kilometer kwam de voorsprong van de vijf koplopers niet in gevaar. In de eerste achtervolgde groep hoopte iemand als Caleb Ewan nog op een aansluiting, maar daarvoor was het gat te groot. In de kopgroep begon het tactische spel om de ritzege in de laatste kilometer. Hindley leek op kousenvoeten weg te rijden, maar werd gecounterd door een ijzersterke Dennis. Die wist met veel power een gat te slaan dat niet meer gedicht kon worden.

Dubbelslag Dennis

Dennis bezorgde zo Jumbo-Visma de eerste overwinning van 2023, met twee seconden voorsprong op Vine, Schmid en Yates. Hindley volgde op vijf seconden en het aanstormende peloton kwam elf seconden na Dennis over de streep.

De Australiër van het Nederlandse team is, mede door de boni’s op de streep, de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij heeft drie seconden voorsprong op Vine en twaalf op Sheffield. Daarachter zijn de verschillen klein.

