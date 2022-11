Roglic heeft geen spijt van Vuelta-uitspraken: “Anders misschien niet teruggekeerd”

Primož Roglič staat nog altijd achter zijn woorden met betrekking tot zijn valpartij in de voorbije Vuelta a España. De Sloveen van Jumbo-Visma wees na zijn crash in de zestiende etappe met de beschuldigende vinger naar Fred Wright.

“De crash is veroorzaakt door het gedrag van een andere renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist”, was de drievoudige Vuelta-winnaar zeer duidelijk na zijn valpartij. Wright was dan weer teleurgesteld in de uitspraken van zijn Sloveense collega en Bahrain Victorious, de ploeg van Wright, reageerde scherp op het statement van Roglič en Jumbo-Visma.

“Waarom moet je altijd maar stil blijven?”

We zijn nu bijna drie maanden verder, maar Roglič heeft zeker geen spijt van zijn uitspraken. “Ik heb mezelf afgevraagd of het nodig was om iets te zeggen of te schrijven, maar waarom moet je altijd maar stil blijven?”, vraagt hij zich af in gesprek met Radio Slovenia. “Ik wilde gewoon aangeven dat ik graag wil koersen in een omgeving waar fair play hoog in het vaandel staat. Dat was mijn punt.”

“Ik moest het gewoon kwijt. Het is voor mij nu ook makkelijker om terug te keren in het peloton. Anders had ik dat misschien wel helemaal niet meer gedaan.” Roglič keert nu dus wel gewoon terug in het peloton, al is het nog onduidelijk wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden. De ronderenner mocht lange tijd niet fietsen vanwege een schouderoperatie en zit nog in de beginfase van zijn revalidatieperiode. “Mijn doel is nu om 11 december klaar te zijn om op het teamtrainingskamp te verschijnen”, vertelde hij vorige week nog.