Primoz Roglic fietst voorzichtig weer: “Volgend seizoen is voor mij nog een mysterie”

Primoz Roglic onderging op 10 oktober een schouderoperatie, waardoor hij lange tijd niet mocht fietsen. Hoe gaat het nu met hem? “Ik begin voorzichtig weer te trainen”, vertelt de Sloveen aan bici.pro.

“Elke week gaat het beter, maar het heeft tijd nodig”, zegt Roglic ruim zes weken na zijn operatie. “Eindelijk kan ik mijn arm weer bijna volledig bewegen.” Wanneer hij het komende seizoen aanvat, durft de renner van Jumbo-Visma nog niet te zeggen, al noemt hij maart als mogelijk beginpunt. “Ik heb wel een idee, maar het hangt allemaal af van hoe het herstel zal verlopen. Volgend seizoen is voor mij nog een beetje een mysterie.”

“Voorlopig doe ik alleen heel kleine rondjes”, zegt Roglic over de fietsritjes die hij sinds kort weer maakt. “Ik heb volgende week weer een controle. Dan zal ik zien of ze me groen licht geven om de trainingen weer echt te hervatten. Mijn doel is nu om 11 december klaar te zijn om op het teamtrainingskamp te verschijnen.”

Giro of Tour?

Waar Roglic vanaf dat punt naartoe werkt, welke grote ronde hij zal betwisten, is nog niet bekend. “Ik weet niet of ik op tijd klaar zou zijn voor de Giro. We moeten kijken hoe het loopt na de controle van volgende week, en tot welk programma we komen”, aldus de 33-jarige renner, die ook nog gevraagd werd of hij denkt dat hij de Tour ooit nog kan winnen. “Ik zie niet in waarom niet. Op het einde van mijn carrière zal ik een streep zetten en zien wat ik heb gewonnen en wat niet, maar nu ga ik gewoon door. Ik wil blijven fietsen zolang ik er plezier in heb. Zolang er binnenin me iets brandt, zal ik door blijven gaan.”