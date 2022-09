Fred Wright krijgt nare berichten na statement Roglic: “Vind dit niet eerlijk en teleurstellend”

Fred Wright heeft op sociale media gereageerd op het statement van Primoz Roglic en Jumbo-Visma over de valpartij van Roglic in de Vuelta a España. De Sloveense klassementsrenner wees daarin met de vinger naar Wright, die daardoor nare berichten kreeg. “Dergelijke verklaringen leiden tot haat richting een mederenner”, vertelde Bahrain Victorious daarover.

Vrijdagmiddag lieten Jumbo-Visma en Roglic aan de wereld weten dat ze de valpartij niet goedkeuren. “De crash is veroorzaakt door het gedrag van een andere renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist”, aldus Roglic.

Wright is zelf nog steeds in koers in de Vuelta a España. De Brit van Bahrain Victorious sprintte vrijdag nog naar een tweede plaats in Talavera de la Reina. “Ik was weer zo dicht bij de zege, maar Pedersen was gewoon te snel. Het team heeft me zo goed geholpen, ik ben hun de winst verschuldigd”, reageerde Wright daar kort op.

Reactie Wright: “Best veel nare berichten gekregen”

De olifant in de ruimte was natuurlijk de reactie van Roglic op zijn valpartij. De 23-jarige Wright las die reactie na de negentiende etappe van de Ronde van Spanje. “Ik denk niet dat die verklaring eerlijk is, de beelden laten zien dat het een race-incident was. Ik waarder dat Primoz hier was voor zijn rode trui en uiteraard heb ik hem na de rit een bericht gestuurd, om te vragen of hij in orde was”, laat Wright weten op sociale media.

“Ik vond het heel moeilijk om dit statement te lezen en ben teleurgesteld. De ploeg en ik hebben de beelden nog eens bekeken en ik denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan”, voegt de Brit daaraan toe. Primoz is een fantastische renner en ik snap dat hij heel teleurgesteld is. Ik leef met hem mee, maar ik weet zeker dat hij snel weer koersen op zijn kop zal zetten. Ik heb best wel veel nare berichten gekregen, maar richt me op de positieve.”

Bahrain Victorious: “Dergelijke reacties leiden tot haat richting mederenner”

Bahrain Victorious reageerde scherper op het statement van Roglic en Jumbo-Visma. “De drievoudig Vuelta-winnaar insinueert samen met zijn ploegbaas (Richard Plugge, red.) dat onze renner verantwoordelijk was voor het incident en de blessures van de Sloveen”, aldus Bahrain Victorious op hun ploegsite. “Wij steunen Fred en zijn van mening dat dit een race-incident was.”

“De wedstrijdbeelden laten zien dat Wright niet afwijk van zijn lijn. Als een ploeg iets kwijt wil over een incident, dan moeten ze dat bij de commissarissen doen in plaats van een online statement de wereld in te sturen. Het is voor de hand liggend dat een dergelijke reactie tot haat richting een mederenner leidt. Dat vinden wij zeer teleurstellend. We hopen dat deze acties, die dat soort acties aanmoedigen, niet meer zullen plaatsvinden. Fred is een ongelooflijk aardige en getalenteerde jongen, hij heeft dit absoluut niet verdiend.”