Rod Ellingworth over Tom Pidcock: “Hij is klaar om de Tour de France te rijden”

De kans dat Tom Pidcock dit jaar debuteert in de Tour de France wordt steeds groter. Zeker nu teammanager Rod Ellingworth van INEOS Grenadiers openlijk aangeeft dat die optie op tafel ligt. “Hij is klaar om de Tour te rijden, maar het is nog niet bevestigd”, aldus Ellingworth in gesprek met VeloNews.

Na zijn veldritwinter, waarin Pidcock wereldkampioen wist te worden, nam hij wat gas terug. “We moeten voorzichtig met hem zijn en zien wat gaat volgen”, zegt de opvolger van Dave Brailsford. Het originele plan is om de jonge Brit naar de Giro d’Italia te sturen, maar nu wordt opeens gesproken over de Tour de France. “Ik zie niet in waarom hij dat niet kan. Het zou geweldig zijn om hem daar te zien koersen.”

“Naast de kopmannen hebben we een longlist opgesteld voor de Tour en het gaat erom dat we de juiste renners op de juiste momenten op die lijst zetten. Er verandert altijd wel iets en ik denk dat Tom openstaat voor het idee. Maar het duurt nog even tot de Tour. Nu concentreert hij zich nog op het voorjaar”, vertelt Ellingworth. “Na de klassiekers heeft Pidcock een korte pauze en dan zullen we kijken wat de volgende stap gaat zijn.”

De manager van INEOS Grenadiers noemt een ander voorbeeld. “Luke Plapp reed heel sterk in de UAE Tour. Hij zat daar mee met de beste zes, zeven klimmers van het peloton. Dat kan niet als je de benen niet hebt. Hij rijdt door die prestatie straks de Ronde van Catalonië, ook al was dat aanvankelijk niet het plan. We willen die jongens daarin niet tegenhouden. Wie weet rijdt Plapp straks ook de Tour de France…”

‘Pidcock slaat interesse BORA-hansgrohe af’

Naast de kwestie Tour de France, speelt ook de zaak van het aflopende contract van Tom Pidcock nog. Volgens VeloNews was er serieuze interesse van BORA-hansgrohe om hem in 2023 over te nemen, maar de olympisch kampioen mountainbike lijkt toch in te gaan op een contractverlenging bij INEOS Grenadiers.

“Ik wil daar niet te veel over zeggen”, zegt Ellingworth. “Als het rond is, kunnen we het bevestigen. Ik weet dat er wat speculaties zijn en iedereen vraagt wat van ons, maar als het over Tom gaat moet je bij zijn management zijn. We zijn daar nog mee bezig. Er zullen wel meer teams zijn die hem willen halen. En dat zal voor nog meer renners gelden.”