‘Contractverlenging Tom Pidcock bij INEOS Grenadiers aanstaande’

Tom Pidcock staat op het punt om een nieuw contract te ondertekenen bij INEOS Grenadiers, zo meldt Cyclingnews. De 22-jarige Brit werd vorige maand nog in verband gebracht met een andere, niet nader genoemde, ploeg. Pidcock lijkt echter niet gevoelig voor de (vermeende) interesse en zou dus de voorkeur geven aan een langer verblijf bij zijn huidige ploeg.

Vorige maand vernam het Amerikaanse Velonews nog uit betrouwbare bron dat Pidcock op de markt is voor het seizoen 2023: zijn huidige ploeg had de Britse renner op dat moment geen contractverlenging aangeboden. Zijn zaakwaarnemer en ploeg wilden volgens de nieuwssite geen commentaar geven, maar het medium kwam te weten dat ploegen en andere zaakwaarnemers op de hoogte zijn van de situatie van de alleskunner en dat er tenminste één serieus bod voor zijn diensten in de maak is.

Geen commentaar

Naar verluidt was een vooraanstaande Amerikaanse fietsenfabrikant achter de schermen bezig om een mogelijke overstap naar een ploeg waar ze momenteel mee samenwerken te financieren, maar volgens Cyclingnews zal Pidcock ook na 2022 uitkomen voor INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie en het management van Pidcock waren niet bereid om commentaar te geven. Verdere details rond de aanstaande deal zijn dan ook nog niet bekend.

Pidcock is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen voor INEOS Grenadiers. De Britse alleskunner is de regerende wereldkampioen in het veld en de huidige olympisch kampioen op de mountainbike. Op de weg schittert Pidcock ook al enkele jaren. Zo won hij vorig jaar, in zijn eerste seizoen bij de profs, meteen al de Brabantse Pijl. Ook werd hij onder meer tweede in de Amstel Gold Race, derde in Kuurne-Brussel-Kuurne en zesde op het WK wegwielrennen in Leuven.