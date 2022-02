‘Aanbieding van andere ploeg in de maak voor Tom Pidcock’

Wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock begint volgende week in de Volta ao Algarve aan zijn wegcampagne. De 22-jarige Brit doet dat voor het tweede jaar op rij in de kleuren van INEOS Grenadiers. Of zijn toekomst ook bij het WorldTeam ligt, is vooralsnog ongewis. Naar verluidt is zijn contract bij de ploeg nog niet verlengd.

Het is VeloNews dat uit betrouwbare bron heeft vernomen dat Pidcock op de markt is voor het seizoen 2023: zijn huidige ploeg heeft de Britse renner op dit moment geen contractverlenging aangeboden. Zijn zaakwaarnemer en ploeg wilden volgens de nieuwssite geen commentaar geven, maar het medium kwam te weten dat ploegen en andere zaakwaarnemers op de hoogte zijn van de situatie van de alleskunner en dat er momenteel tenminste één serieus bod voor zijn diensten in de maak is.

Naar verluidt is een vooraanstaande Amerikaanse fietsenfabrikant hard aan het proberen om een mogelijke overstap naar een ploeg waar ze momenteel mee samenwerken te financieren – namen worden niet genoemd. Volgens het Engelstalige medium is het moeilijk in te schatten hoeveel Pidcock op de huidige markt zou opbrengen, maar ervan uitgaande dat INEOS Grenadiers blijft aarzelen om zijn contract te verlengen, dan zou een mogelijke biedingsstrijd zijn prijs kunnen opdrijven.

Een vertrek bij INEOS Grenadiers is op dit moment nog verre van zeker en het is onduidelijk of de ploeg een clausule heeft die hen de optie geeft om het huidige contract van Pidcock te verlengen tegen gunstige voorwaarden.