‘Tom Pidcock maakt mogelijk dit jaar zijn debuut in de Tour de France’

Tom Pidcock maakt volgens de oorspronkelijke plannen na de klassiekers zijn opwachting in de Giro d’Italia. In de eerste Grote Ronde van het jaar zou hij dan een vrije rol krijgen. Mogelijk gaan deze plannen echter op de schop.

De goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio meldt namelijk op zijn social media dat La Gazzetta dello Sport de voorbije dagen in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico heeft opgevangen dat er een verandering zou kunnen zijn in het programma van Pidcock. In plaats van de Giro zou de wereldkampioen veldrijden en olympisch kampioen mountainbiken zijn debuut in de Tour de France maken dit jaar. Een beslissing daarover is echter nog niet genomen.

Pidcock heeft op dit moment zeven koersdagen in de benen. De 22-jarige Brit begon in de Volta ao Algarve aan zijn seizoen, ruim twee weken nadat hij met de wereldtitel een punt achter zijn crossseizoen had gezet. Daarna verscheen hij ook aan de start van Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Strade Bianche moest hij vervolgens vanwege maagproblemen aan zich voorbij laten gaan.

Info @Gazzetta_it – during these last days at @StradeBianche and @TirrenAdriatico we understand there could be a changement in @Tompid 2022 schedule: instead of @giroditalia the cross world champ and olympic gold medal (mtb) could make his @LeTour debut this year. Not decided yet

