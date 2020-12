‘Rod Ellingworth heeft een aanbieding van een andere ploeg’

Bahrain-McLaren maakte deze week bekend dat algemeen manager Rod Ellingworth na ruim een jaar alweer vertrekt. Naar verluidt heeft de Brit een aanbieding van een andere ploeg aangeboden gekregen. De geluiden over een terugkeer naar INEOS Grenadiers klinken steeds sterker.

Ellingworth werd in juni 2019 gepresenteerd als manager van (toen nog) Bahrain-Merida, maar de 48-jarige Brit heeft na ruim een jaar alweer besloten om te vertrekken. “Het is tijd om wat anders te gaan doen”, liet hij weten via de ploeg. Volgens Cyclingnews maakte hij maandag zijn ontslag kenbaar tijdens een meeting in Bahrein met de ploegeigenaren en de rest van het management. Kort daarop vloog hij terug naar huis.

Vier verschillende bronnen gaven aan de wielersite aan dat Ellingworth terugkeert naar de ploeg van Dave Brailsford, waar hij waar hij tot 2019 al deel uitmaakte van de ploegleiding. Maar tot op heden wilden noch Ellingworth noch de Britse ploeg het nieuws bevestigen. Ellingworth werd ook in verband gebracht met Qhubeka, de opvolger van NTT Pro Cycling, en Israel Start-Up Nation, maar volgens Cyclingnews is een overstap naar een van die ploeg onwaarschijnlijk.

Aanbieding

Milan Eržen, de Sloveense mede-oprichter van Bahrain-McLaren, zegt niet te weten waar de Brit volgend jaar werkt, maar bronnen die nauw betrokken zijn bij het verhaal vertelden Cyclingnews dat volgende week een aankondiging wordt gedaan. “De afgelopen dagen was hij in Bahrein bij ons en we weten dat hij een aanbieding had van een andere ploeg”, liet Eržen aan de nieuwssite weten via de telefoon.

“Dat is een onderdeel van de sport en het bedrijfsleven. Ik ben erg blij dat ik achttien maanden lang met hem kon werken, want zijn visie op de wielersport is geweldig. Ik denk niet dat er voor ons veel gaat veranderen in de toekomst”, aldus Eržen. “Er was geen breuk, dit is slechts de wielersport. Het is een zakenwereld. We hebben bijeenkomsten gehad met de rest van het management en op dit moment wachten we af. De ploeg blijft gewoon doordraaien.”