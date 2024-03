dinsdag 12 maart 2024 om 18:45

Rod Ellingworth (ex-INEOS) nieuwe koersdirecteur Tour of Britain

Rod Ellingworth is de nieuwe koersdirecteur van de Tour of Britain. Dat heeft de Britse wielerbond vandaag bekendgemaakt. Ellingworth – die eind vorig jaar vertrok als plaatsvervangend teambaas van INEOS Grenadiers – is de opvolger van Mick Bennett.

Bennett was als wedstrijdleider jarenlang het gezicht van de Tour of Britain, maar moest het veld ruimen nadat de oorspronkelijke organisator van de Tour of Britain en de Women’s Tour – SweetSpot – failliet raakte. Het contract met British Cycling werd ontbonden door financiële problemen, waarna de wielerbond aangaf zelf de organisatie in handen te willen nemen.

De Britse wielerbond is in zijn zoektocht naar een nieuwe koersdirecteur uitgekomen bij Rod Ellingworth. De 51-jarige Brit was in 2009 nauw betrokken bij de oprichting van het toenmalige Team Sky en daarna als performance manager medeverantwoordelijk voor de sportieve prestaties. Hij vertrok in de tussentijd naar Bahrain Victorious, maar keerde in 2021 terug bij INEOS Grenadiers.

In november 2023 besloot hij echter zijn ontslag in te dienen als plaatsvervangend teambaas. Ellingworth was de tijdelijke vervanger van Sir Dave Brailsford als manager van de Britse wielerploeg, die inmiddels werkzaam is bij de Engelse voetbalgrootmacht Manchester United.

Eerder al werkzaam voor Britse wielerbond

Dat de Britse wielerbond uitkomt bij Ellingworth, is overigens geen verrassing. Hij was in het verleden al vijftien jaar werkzaam bij de wielerfederatie. Ellingworth heeft de taak om de Tour of Britain weer in rustiger vaarwater te brengen, na een periode van onzekerheid en financiële strubbelingen.

De toekomst van de Tour of Britain is verzekerd nu wielerbond British Cycling zelf zijn schouders onder de organisatie gaat zetten. De UCI heeft groen licht gegeven om de Tour of Britain in september te organiseren. Ook voor de Tour of Britain Women (nieuwe naam) staan alle lichten inmiddels op groen. De vierdaagse wielerkoers zal dit jaar plaatsvinden van 6 tot en met 9 juni.