zaterdag 20 januari 2024 om 17:54

Dave Brailsford vertrekt bij INEOS Grenadiers om meer tijd in Manchester United te steken

Dave Brailsford vertrekt definitief bij INEOS Grenadiers. Dat meldt GCN na eerdere berichtgeving van The Telegraph. De Brit was 15 jaar lang onderdeel van de leiding van Team Sky en het huidige INEOS Grenadiers, maar gaat meer tijd steken in Manchester United. INEOS-eigenaar Sir Jim Ratcliffe heeft aandelen gekocht in de Engelse voetbalclub en Brailsford is nauw betrokken bij dat project.

De 59-jarige Brailsford stond aan de wieg van Team Sky, dat in 2009 opgericht werd en uitgroeide tot een van de beste en rijkste wielerploegen ter wereld. Onder zijn leiding won het team meermaals de Tour de France, met Chris Froome, Bradley Wiggins, Geraint Thomas en Egan Bernal.

De laatste jaren werd de rol van Brailsford al minder bij de wielerploeg. Op papier was hij nog wel de ploegbaas (officieel Team Principle), maar hij kreeg eind 2021 ook een leidende rol binnen de INEOS Sport, het overkoepelende orgaan dat de clubs en organisaties aanstuurt die gesponsord worden door INEOS. Het Britse chemiebedrijf is ook actief in onder meer de Formule 1, het voetbal en de zeilsport.

Manchester United

Doordat Jim Ratcliffe, de rijke eigenaar van INEOS, onlangs een groot deel van de aandelen van Manchester United kocht, gaat veel tijd in dat project zitten. Brailsford heeft de opdracht gekregen om alle activiteiten van de voetbalclub door te lichten, waardoor hij geen tijd meer ziet om leiding te geven aan het WorldTeam. Een tijd lang was Rod Ellingworth de plaatsvervangende ploegbaas, maar hij diende eind 2023 plotseling zijn ontslag in.

John Allert is als CEO nu de hoogste baas binnen de wielerploeg van INEOS Grenadiers. Hij moet ervoor zorgen dat de miljoenenformatie weer terug aan de top komt en mee gaat doen om de grootste wedstrijden ter wereld te winnen. Sinds de Giro van 2021 (gewonnen door Bernal) heeft INEOS Grenadiers geen grote ronde meer gewonnen.