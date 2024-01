zaterdag 20 januari 2024 om 12:27

Voormalig organisator van Tour of Britain failliet na verliezen contract van Britse koers

Het Britse bedrijf SweetSpot zit al langer in de problemen en gaat geliquideerd worden, zo meldt The Guardian. De voormalige organisator van de Tour of Britain was het contract met British Cycling kwijtgeraakt en kampt nu met juridische claims van in totaal bijna 1 miljoen pond (omgerekend 1,16 miljoen euro).

Het bedrijf dat naast de Tour of Britain ook de Women’s Tour en de Tour Series organiseerde heeft bevestigd dat het hulp heeft ingehuurd om met zijn schuldeisers af te rekenen, nadat het vrijwillig het beëindigingsproces is ingegaan. De stap komt een jaar na de annulering van de Women’s Tour en de Tour Series van 2023, vanwege een gebrek aan financiering en commerciële partners.

Zes maanden geleden hielp het bedrijf nog bij het organiseren van de Super Wereldkampioenschappen in Glasgow, maar twee maanden geleden bleek eens te meer dat het bedrijf in zwaar weer verkeerde. Het langetermijncontract van het bedrijf om de Tour of Britain te organiseren werd door British Cycling beëindigd vanwege onbetaalde rechtenvergoedingen van 750.000 pond.

Realiteit onder ogen zien

Na het verlies van dit contract stapten CEO Hugh Roberts en racedirecteur Mick Bennett op. De voormalig CEO gaf in gesprek met The Guardian tekst en uitleg over het einde van SweetSpot. “De liquidatie begon in juli een mogelijkheid te worden. Omdat we financieel al flink onder druk stonden met de Tour of Britain. Er was een potentiële titelsponsor die graag betrokken wilde zijn, bij de heren Tour en de dames Tour, dus gingen we door met de race.”

Uiteindelijk moest de Britse firma de realiteit onder ogen zien. “Het is het einde van een tijdperk. Het is twintig jaar hard werken dat hiertoe heeft geleid. We hebben de afgelopen drie of vier jaar met zoveel tegenwind te kampen gehad, dat het op het punt is gekomen dat we echt niet meer verder kunnen in het huidige klimaat en de huidige zakelijke omgeving waarin we ons bevinden.”

Hoe nu verder?

Hoe gaat het dan nu verder met de koersen in Groot-Brittannië? British Cycling heeft er eerder op aangedrongen dat het de Tour of Britain van dit jaar zal verzorgen. SweetSpot is echter formeel eigenaar van de Women’s Tour, waardoor de toekomst van die koers in twijfel wordt getrokken. In een verklaring zegt British Cycling: “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de Tour of Britain en een UCI Women’s World Tour-etappekoers in 2024 en daarna plaatsvinden.”