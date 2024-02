dinsdag 20 februari 2024 om 15:58

Women’s Tour gaat dit jaar gewoon door, maar wel onder een nieuwe naam

De Women’s Tour zal dit jaar gewoon doorgaan. Nadat de oorspronkelijke organisator (SweetSpot) failliet raakte, was er veel onduidelijkheid over de toekomst van deze wedstrijd. De koers staat inmiddels weer op de wielerkalender van de UCI, maar wel onder een nieuwe naam: Tour of Britain Women.

De Tour of Britain Women is dit jaar een vierdaagse wielerkoers, van 6 tot en met 9 juni. De organisatie zal dan op zoek gaan naar een opvolgster van Elisa Longo Borghini, die de wedstrijd in 2022 naar haar hand wist te zetten. De Tour of Britain Women ging vorig jaar niet door vanwege de fors oplopende kosten en problemen met het vinden van sponsorinkomsten.

Het bleek een teken aan de wand, want later dat jaar werd bekend dat SweetSpot – de oorspronkelijke organisator van de mannen- en vrouweneditie van de Tour of Britain – failliet was. Het contract met British Cycling werd ontbonden door financiële problemen, waarna de wielerbond aangaf zelf de organisatie in handen te willen nemen. Ook INEOS Grenadiers was bereid om een helpende hand toe te steken.

Compromis

De Britse wielerbond besloot zich ook te ontfermen over de Tour of Britain voor vrouwen, al was het wel kort dag om die rittenkoers op het hoogste niveau voor vrouwen nog te organiseren. Jon Dutton, CEO van British Cycling, noemde het een ‘race tegen de klok.’ “Daarom moeten we misschien wat compromissen sluiten ten opzichte van de vorige edities.”

Jonathan Day (directeur bij British Cycling Events) hield al rekening met een ingekorte Women’s Tour. “We denken niet dat een ronde van zes dagen dit jaar mogelijk gaat zijn, maar we doen er alles aan om te zorgen voor een wedstrijd van hoge kwaliteit. Dat gaat dan niet om het aantal etappes, maar om het parcours, de geografie, de locaties en om het economisch rond te krijgen.”

Het is momenteel nog onduidelijk hoe het parcours er zal uitzien van de eerstvolgende editie van de Tour of Britain Women.