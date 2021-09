Robin Carpenter verrast het peloton met dubbelslag in Tour of Britain

De tweede etappe van de Tour of Britain is uitgedraaid op een verrassing. Robin Carpenter van de Rally-ploeg verraste het peloton door vanuit de vroege vlucht stand te houden en na 184 kilometer solo over de finish te komen in Exeter. De Amerikaan neemt ook de leiderstrui over van Wout van Aert, omdat hij meer dan een halve minuut voorsprong had op het aanstormende peloton.

De kopgroep van de dag bestond uit Nícolas Sessler (Global 6), Leon Mazzone (Saint Piran), Jacob Scott (Canyon dhb Sungod), Robin Carpenter (Rally) en William Bjergfelt SwiftCarbon). De vijf reden een voorsprong van ruim zes minuten bijeen, terwijl de controle in het peloton in handen was van het Jumbo-Visma van leider Wout van Aert. De Nederlandse ploeg kon Chris Harper niet inzetten in de achtervolging, omdat de Australiër vroeg in de rit moest opgeven door een val.

Gijs Leemreize en Tony Martin zetten zich daardoor lange tijd op kop, in dienst van Van Aert. Zij lieten de voorsprong van de koplopers groeien richting de acht minuten. In het Dartmoor National Park, waar het peloton twee serieuze beklimmingen onder de wielen kreeg, was het verschil nog zes minuten. Mede omdat Movistar mee ging achtervolgen. Eerst wachtte de Rundlestone en later de Warren House Inn. Vanaf die top was het nog 35 kilometer tot de finish in Exeter.

Robin Carpenter lost zijn medevluchters

In de kopgroep overleefden Sessler, Carpenter en Scott die heuvelzone met verve. Met ruim vier minuten voorsprong kwamen ze over de top van Warren House Inn. In het peloton werd toen wel duidelijk dat het tempo omhoog moest. Onder meer Alpecin-Fenix en Team DSM lieten zich zien, maar konden het verschil niet maken. Carpenter bleek vooraan over de beste benen te beschikken. Hij reed Sessler en Scott op de golvende wegen uit het wiel en ging solo de laatste 25 kilometer in.

De Amerikaanse koploper hield knap stand in de finale, die grotendeels in dalende lijn ging. Movistar en Qhubeka NextHash deden nog verwoede pogingen om het verschil naar beneden te krijgen, maar vijf kilometer voor de meet was het verschil nog altijd meer dan twee minuten. Daardoor mocht Carpenter ook dromen van de leiderstrui, want hij begon met 30 seconden achterstand op Van Aert aan de tweede rit.

Van Aert staat leiderstrui af

Ook in de ultieme slotfase kwam de voorsprong van Carpenter niet meer in gevaar, ondanks dat de weg nog vies opliep bij het ingaan van de laatste kilometer. De sprint van het peloton werd op 32 seconden achterstand gewonnen door Ethan Hayter van INEOS Grenadiers. Door die voorsprong en de bijbehorende bonificatieseconden nam Carpenter de blauwe leiderstrui over van Van Aert. Dinsdag gaat hij in dat tricot van start in de ploegentijdrit van de Tour of Britain.