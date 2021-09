Jumbo-Visma raakt Chris Harper kwijt in Tour of Britain

Jumbo-Visma heeft een flinke klap te verwerken gekregen in de Tour of Britain. De Australiër Chris Harper is door een valpartij, vroeg in de tweede etappe, uit de Britse ronde gestapt.

Zeker met oog op de ploegentijdrit van dinsdag in het vooruitzicht is de opgave van Harper een aderlating. De teams in de Tour of Britain mochten maar met zes starten, en daardoor moet het team van Wout van Aert – de winnaar van de openingsrit – het met vijf doen.

De schade bij de 26-jarige Harper, die ook in 2022 uitkomt voor Jumbo-Visma, is nog niet bekend. Hij wordt eerst door de ploegdokter onderzocht.

🇬🇧 #TourofBritain

Due to a crash in the beginning of the second stage, @chrisharper94 is out of the race.

One of our soigneurs is taking care of Chris and will bring him to the team bus.

Get well soon. 🍀

