Robert Stannard en Daryl Impey missen ritzege in Ruta del Sol door harde val

Robert Stannard en Daryl Impey vochten zaterdag een verbeten duel om de ritzege uit in de Ruta del Sol. Beide renners reden zij aan zij met latere ritwinnaar Ethan Hayter tot zij door een manoeuvre van Impey ten val kwamen.

Op het eerste gezicht lijken de Australiër en Zuid-Afrikaan in orde te zijn. Op Twitter heeft Team BikeExchange, het team van Stannard, laten weten dat het goed gaat met hun renner.

#67RdS 🇪🇸

It was so close for @stannardrj! He was metres from the line! 😣

Luckily he was back to his feet and looks to be ok! pic.twitter.com/KFKvXa1X6h

— Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) May 22, 2021