UCI legt Miguel Ángel López voorlopige schorsing op

Miguel Angel López is door de UCI voorlopig geschorst. De internationale wielerunie heeft daartoe besloten nadat onderzoek van het International Testing Agency (een onafhankelijk anti-dopingagentschap) wees op mogelijke overtreding van antidoping-regels.

De internationale wielerunie verdenkt Ángel López van mogelijk bezit en gebruik van een verboden middel in de weken voorafgaand aan de Giro d’Italia van 2022. In afwachting van het definitieve besluit is de Colombiaanse coureur tijdelijk geschorst.

Het besluit van de UCI is ingegeven door recent onderzoek van de ITA naar de omstreden art Marcos Maynar, aan de hand van bewijsmateriaal van de Spaanse Guardia Civil en de Spaanse anti-doping organisatie CELAD. Het ITA is een onafhankelijk anti-dopingagentschap wat in 2018 is opgericht door het Wereld Anti-Doping Programma (WADA) en sinds 1 januari 2021 ook verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het anti-dopingprogramma van de UCI.