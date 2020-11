Robert Power moet vertrekken bij Team Sunweb

Robert Power zal in 2021 niet meer uitkomen voor Team Sunweb. De 25-jarige Australiër moet na twee seizoenen alweer vertrekken bij de Duitse WorldTour-ploeg en dit betekent dat Power op zoek moet naar een nieuwe werkgever voor komend wielerjaar.

Power verruilde eind 2018 Mitchelton-Scott voor Team Sunweb. De klimmer wist in twee seizoenen geen overwinningen of aansprekende resultaten te boeken voor de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Power werd ingezet als knecht en reed onder meer tweemaal de Vuelta a España. Hij finishte als 37e in de meest recente Ronde van Spanje.

De carrière van Power is vooralsnog niet echt van de grond gekomen. Aan het einde van 2015 stapte hij nog met mooie adelbrieven over naar de profs. Een jaar eerder won hij in de beloftencategorie twee prestigieuze Italiaanse eendagskoersen en werd hij zelfs tweede in de Tour de l’Avenir, achter Miguel Ángel López maar voor renners als Pierre Latour, Emanuel Buchmann en Tao Geoghegan Hart.

Flitsen

In zijn laatste beloftenjaar was Power goed voor de eindzege in de Giro della Valle d’Aosta en werd hij zesde in de Herald Sun Tour, maar op het hoogste niveau kreeg de renner te maken met fysiek ongemak. Power liet af en toe zijn klasse zien – zo won hij de Prueba Villafranca-Ordiziako en de Japan Cup en werd hij zesde in Strade Bianche – maar het is nog altijd wachten op zijn definitieve doorbraak.

Begin dit jaar wist hij nog te verrassen met een tweede plek in de derde etappe van de Tour Down Under, achter Richie Porte, maar het bleek ook meteen zijn enige uitschieter van 2020.