Visbeek: “Dumoulin had in 2018 nooit Giro moeten rijden, dan had hij de Tour gewonnen”

Aike Visbeek weet het zeker: Tom Dumoulin heeft in 2018 een unieke kans op Tourwinst laten liggen. “Tom had dat jaar nooit de Giro d’Italia moeten rijden, want dan hadden we de Tour gewonnen”, laat de voormalig ploegleider van Dumoulin weten in de populaire wielerpodcast De Grote Plaat.

Visbeek en Dumoulin werkten in het verleden samen bij Team Sunweb, in een periode waarin de Limburger uitgroeide tot een van de beste ronderenners ter wereld. In 2017 schreef Dumoulin wielergeschiedenis door als eerste Nederlander de Giro d’Italia te winnen, een jaar later werd hij tweede in zowel de Giro als de Tour de France. Een zeer knappe prestatie, maar het zorgt bij Visbeek nog altijd voor gemengde gevoelens.

“Tom had in 2018 nooit de Giro moeten rijden, want dan hadden we de Tour gewonnen. Ik was daar echt fel op tegen, maar hij heeft hem uiteindelijk wel gereden. Ik kan me de discussie nog goed herinneren. Aanvankelijk lag de focus volledig op de Tour. Ik weet niet of er commerciële belangen waren, maar dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Rudi Kemna zei dat het makkelijker was om de Giro te winnen, maar die hadden we al eens gewonnen.”

“Die twee grote rondes hebben Tom de nek omgedraaid”

“Als je als ploeg de Tour wint, heb je tien jaar lang zekerheid. Sponsoren staan dan in de rij. Voor mij was het Giro-hoofdstuk afgesloten”, schetst Visbeek. “Ik vind persoonlijk ook dat die twee grote rondes Tom uiteindelijk de nek hebben omgedraaid. Hij was in 2017 en 2018 de beste ronderenner van de wereld, maar om dan twee grote rondes te rijden op dat niveau. Dat is extreem, en zeker voor iemand als Tom, met wat hij er allemaal voor moet doen. Dat heeft hem erg veel reserves gekost. Het is een onmenselijk zware opgave.”

Het bleek ook een keerpunt in de carrière van Dumoulin, want vanaf 2019 werd de Nederlander steeds vaker geplaagd door fysieke ongemakken en twijfels. Vorig jaar besloot hij, op slechts 31-jarige leeftijd, te stoppen als profwielrenner. “Of hij nog had gereden als hij bij ons in de ploeg had gezeten? Nee, dat vind ik moeilijk om te zeggen”, reageert Visbeek. “Bij Jumbo-Visma waren er ook voldoende redenen en mogelijkheden om door te gaan. Ik heb ook de indruk dat ze met alles met hem hebben meegedacht.”

“Ik heb wel een keer tegen Tom gezegd dat ik niet weet of ik wel met alle kanonnen van Jumbo-Visma op hoogtestage zou willen. Daarin had Tom misschien wel wat meer zijn eigen plan kunnen trekken, maar er was ook sprake van een persoonlijk proces bij hem.”