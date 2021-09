Robert Gesink opnieuw geopereerd aan schouder: “Van kwaad tot erger”

Robert Gesink moet opnieuw geopereerd worden aan zijn schouder, die hij brak tijdens de valpartij vroeg in de Tour de France. Door de nieuwe ingreep zal de ervaren klimmer van Jumbo-Visma een streep moeten zetten door de rest van zijn seizoen.

Ondanks die opnieuw opspelende schouderblessure wist Gesink de Vuelta a España uit te rijden. Hij loodste zijn kopman Primož Roglič naar de eindzege in Spanje. Na het feest keerde hij terug naar zijn woonplaats Andorra. “Ik heb zo veel mogelijk genoten van deze ene dag met de familie”, vertelt Gesink op sociale media.

“Helaas is mijn schouderblessure van kwaad tot erger gegaan. Ik reis woensdag naar Nederland voor een tweede operatie. Daardoor lijkt het erop dat het seizoen 2021 klaar is voor mij. Ik duim voor een snel herstel”, aldus de 35-jarige Gesink.

Eerder in de Vuelta liet de klimmer uit Varsseveld al weten veel last te hebben. “Persoonlijk ben ik mijn schouderblessure uit de Tour heel erg aan het uittesten”, vertelde hij in de tweede week. “Hopelijk kan ik mijn schouder de komende dagen wat rust geven en de ploeg verder helpen.”