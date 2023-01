Jumbo-Visma ziet Gesink uitvallen in Tour Down Under: “Een bittere pil”

Brute pech voor Robert Gesink in de eerste rit in lijn van de Tour Down Under. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam op een kleine 25 kilometer voor de finish ten val, kwam daarbij op zijn hoofd terecht en kon zijn weg niet vervolgen. “Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil”, is ploegleider Addy Engels duidelijk.

Gesink reed voorin het peloton, toen het mis ging. Achter hem schoof Alex Baudin (AG2R Citroën) onderuit. De Fransman raakte Gesink, die vervolgens hard viel. Ook Tim van Dijke en Timo Roosen gingen tegen het asfalt, maar zij stapten weer op de fiets. Gesink bleef echter op het asfalt zitten en leek last te hebben van zijn nek. Later kwam het bericht dat hij uit de wedstrijd was gestapt.

“Gelukkig gaat het nu naar omstandigheden goed met hem, maar we moeten dat goed opvolgen”, waren de eerste woorden van ploegleider Engels na de finish. “We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg. Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil. De valpartij zag er erg naar uit. Het was al vrij snel duidelijk dat hij zijn weg niet meer kon vervolgen.”

Jumbo-Visma had zich de start van de Tour Down Under ongetwijfeld anders voorgesteld. Engels: “Het is even bekomen van deze zware dag, alvorens we starten met het maken van een gedetailleerd plan voor de etappe van morgen.”