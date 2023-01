Robert Gesink denkt nog niet aan stoppen: “Deur op een kier gezet”

Robert Gesink is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Jumbo-Visma en het plan was om eind 2023 te stoppen met wielrennen, maar mogelijk stelt de renner uit Varsseveld zijn pensioen uit. In gesprek met het AD geeft Gesink aan dat hij wellicht nog een jaar langer doorgaat met koersen.

“Ik heb de deur een klein beetje op een kier gezet”, vertelt Gesink over een mogelijk vervolg van zijn carrière tot eind 2024. Bij Jumbo-Visma weet men van de interesse van de 36-jarige Nederlander om door te gaan. “We hebben het er al een paar keer over gehad en na de Giro praten we verder”, geeft sportief manager Merijn Zeeman aan.

Zeeman weet hoe waardevol Gesink – al sinds 2007 – is voor het Nederlandse WorldTeam. “Het is heel belangrijk voor de ploeg dat Robert zijn carrière op een mooie manier rond kan maken, zodat hij de rest van zijn leven ambassadeur is van het team. […] Als je al zo lang prof bent, is het belangrijk goed af te wegen wat het juiste moment is om te stoppen. Het lijkt erop dat dat moment nog niet is aangebroken.”

“Robert kan er rustig over nadenken. Laat er ook maar een lastige periode overheen gaan, met een zware voorbereiding op de Giro en dan een zware koers. En daarna bedenken: ‘Is dit echt wat ik wil? Nog een jaar?’”, aldus Zeeman.

Roglič helpen in de Giro

Voor Gesink is het wielerjaar 2023 vandaag begonnen in de Tour Down Under. In de natte proloog door Adelaide werd hij 106e. Daarna focust de klimmer zich op zijn tweede deelname aan de Giro d’Italia in dienst van Primož Roglič. In aanloop daar naartoe rijdt hij onder meer Volta ao Algarve, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië.

Wedstrijdprogramma Robert GESINK