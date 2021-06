Robbe Ghys: “Dat het op deze manier zou aflopen, had ik nooit durven dromen”

Met Robbe Ghys kreeg de openingsrit van de Ronde van België vandaag een verrassende winnaar. De 24-jarige jongeling hield in de finale als overlever uit de vroege vlucht knap stand en maakte het in een sprint met drie vakkundig ad.

“Het plan was om vandaag sowieso mee te zitten. Ik reed voorbij mijn eigen deur, dus ik had motivatie om mijzelf te tonen. Maar dat het op deze manier zou aflopen, had ik nooit durven dromen.”

De vroege vlucht hield het lang vol. “We hadden een goede verstandhouding in de kopgroep. Het waren allemaal slimme jongens en we deden lange beurten. Zo konden we ons sparen voor de finale. Ik wilde mij nog even in de kijker rijden en opeens zag ik Remco (Evenepoel, red.) komen. Dat had ik echt niet verwacht. Toen kreeg ik de opdracht om zijn wiel te houden in de hoop om voor te blijven. Ik wist dat ik het in de sprint kon afmaken.”

Ghys profiteerde van het harde werk van Evenepoel. “Hij ging enorm hard, maar ik had de opdracht om in het wiel te blijven. Dat is misschien niet de mooiste manier, maar het kon niet anders want ik zat tot in de krampen. Ik miste bijna een bocht in de gravel en viel bijna. Toen had ik het heel lastig. Maar ik wist dat wanneer ik. de kasseien over zou komen, ik een kans zou maken. Gelukkig trok hij niet door op de kasseien, want anders was ik eraf geweest.”

Hoewel zijn achterstand op leider Evenepoel slechts vijf tellen bedraagt, denkt Ghys niet aan het klassement. “Ik heb dit jaar nog totaal niet gewerkt op de tijdritfiets. Normaal is dat geen doelstelling.”

Voor baanrenner Ghys is dit een mooie opsteker richting Tokio. “Dat ik op dit parcours met dit deelnemersveld kan winnen, dat is een droom die uitkomt”, sluit hij af.