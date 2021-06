Robbe Ghys zegeviert in openingsrit Ronde van België na machtsvertoon Evenepoel

Robbe Ghys heeft de openingsrit van de Ronde van België op zijn naam geschreven. De 24-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise was na een 175 kilometer lange rit van Beveren naar Maarkedal de sterkste sprinter van een groep van drie. Remco Evenepoel werd tweede en is de eerste leider.

Dit rit werd gekleurd door een vroege vlucht met acht renners. Kort na de start kozen Ghys, Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Thijs Aerts (Baloise-Trek Lions), Youri Havik (Beat Cycling) en Jan-Willem van Schip (Beat Cycling) het hazenpad. Nadat zij gezelschap kregen van Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) en Julien Van den Brande (Tarteletto-Isorex) groeide de kopgroep tot acht man.

Het peloton liet de leiders echter niet te ver wegrijden. De maximale voorsprong bedroeg onderweg niet veel meer dan drie minuten.

Koers ontploft op Berg Ten Houte

De beslissing zou vallen tijdens de drie lokale rondes van 15,5 kilometer daarin opgenomen de beklimmingen van de Fortstraat, de Ellestraat en Berg ten Houte. Tijdens de tweede passage over Berg ten Houte ontplofte de koers. Op initiatief van Remco Evenepoel ontstond een achtervolgersgroepje met onder meer ook Victor Campenaerts, Caleb Ewan en Ide Schelling. Twee rondes voor het einde gooide Evenepoel opnieuw de knuppel in het hoenderhok. Na deze nieuwe versnelling kon enkel Campenaerts volgen.

Aan kop van de wedstrijd waren pistiers Ghys en Van Schip ondertussen de enige overlevers.Tijdens de beklimming van de Ellestraat op 22 kilometer van het einde voegden Evenepoel en Campenaerts zich bij de twee koplopers. In het peloton roerde Philippe Gilbert zich. De renner van Lotto Soudal ging samen met Davide Ballerini op jacht naar Evenepoel, maar nadat Ballerini plots parkeerde staakte ook Gilbert even later zijn poging.

Evenepoel vs. de rest

Aan kop van de wedstrijd was een leeggereden Van Schip ondertussen afgelost door Marchand. De drie medevluchters waren echter allang blij dat ze het wiel van stoomlocomotief Evenepoel konden volgen. De jongeling pakte dan ook de volle buit van negen bonificatieseconden tijdens de Gouden Kilometer. De voorsprong van de groep-Evenepoel was met tien kilometer te gaan inmiddels gegroeid tot een halve minuut.

Aan kop van het jagende peloton probeerde Alpecin-Fenix in dienst van sprinter Jasper Philipsen het verschil te verkleinen. Campenaerts moest vanwege kramp aan kop van de wedstrijd afhaken. Vroege vluchters Ghys en Marchard hielden moedig stand in het wiel van Evenepoel. Nadat zij ook tijdens de laatste beklimming van Berg Ten Houte niet plooiden, zou de strijd om de dagzege tussen de drie aan kop gaan. Philippe Gilbert probeerde in de achtergrond alsnog de oversteek te maken, maar kwam te laat.

Ghys maakt het af, Evenepoel eerste leider

Marchand ging als eerste de sprint aan, maar werd opgevangen door Evenepoel. Ghys bleef echter over de sterkste eindspurt te beschikken. De pistier – die straks actief is op de Olympische Spelen in Tokio – boekt daarmee de eerste (weg)zege uit zijn loopbaan.

Door het spel der bonificaties begint Evenepoel morgen als leider aan de 11,2. kilometer lange tijdrit in Knokke-Heist.