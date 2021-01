Adrie Lindeman (35) tekent bij Riwal: “Deze stap is heel mooi voor mij”

Adrie Lindeman maakt op 35-jarige leeftijd nog eens de stap naar het continentale wielrennen. De oudere broer van Qhubeka ASSOS-renner Bert-Jan Lindeman maakt de overstap van NWVG naar het continentale team van Riwal, waar hij Elmar Reinders en Nick van der Lijke tegenkomt. Hij tekent voor één seizoen bij de Deense formatie.

“Ik had het totaal niet verwacht, maar daarom is het niet minder mooi”, zegt een blije Lindeman tegen WielerFlits. “Ik heb in het verleden gereden bij Metec en KOGA, maar bij NWVG was het ook erg goed geregeld de laatste jaren. Dus als ik een stapje hoger wilde zetten, dan moest het iets goed zijn. Ik train in de regio veel met Elmar en hij vroeg of ik de stap nog eens zou willen maken. Daar heb ik een paar dagen over nagedacht, en toen besloten dat ik het dan wel nú zou moeten doen. Daarna is het snel gegaan.”

Koersen in Nederland

Riwal was de afgelopen jaren een ProTeam, maar door financiële problemen moest het zich onlangs terugtrekken van dat niveau. Het Deense team gaat wel door met een continentale licentie. “Ze waren op zoek naar een renner voor de vlakke koersen, die daar in een ondersteunende rol kon rijden. Het was ook al best laat in het seizoen, dus het moest snel rond komen”, aldus Lindeman, die nog weinig weet over zijn programma.

“De ploeg wil veel in Nederland en België gaan koersen, zoals de Olympia’s Tour en de Ronde van Drenthe. Ook willen ze graag de wedstrijden in de Holland Cup rijden, maar we moeten nog zien hoe dat eruit gaat zien”, geeft hij aan. “Ik mik nu op het voorjaar en ga er vanuit dat het doorgaat. Toen ik nog niet wist dat ik naar Riwal zou gaan, was het wel lastig om mij te motiveren. Maar van de transfer krijg ik wel veel motivatie en ik weet ook dat ik niet half moet starten.”

Lindeman tekent voor één jaar bij Riwal. “Dit is een heel mooie kans voor mij. Als het goed gaat komt er misschien een tweede jaar bij”, zegt hij. Naast het fietsen zal Lindeman ook blijven werken bij Klaucke Tweewielerhuis in Assen. “Daar werk ik al 20-25 uur in de week, maar de baas is best wel makkelijk omdat hij het ook leuk vindt dat ik fiets, dus dat komt wel goed.”

‘Bert-Jan vond het haast mooier dan zijn eigen transfer’

Broertje Bert-Jan reageerde blij op het nieuws dat Adrie een transfer maakt. “Hij vond het wel mooi. Haast nog mooier dan zijn eigen transfer, al weet ik niet of dat helemaal waar is”, zegt de 35-jarige coureur grappend. “We trainen nog veel samen en het is mooi dat we samen hier plezier aan kunnen beleven.”