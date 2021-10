Jesper Hansen (30) stopt met wielrennen: “Een combinatie van factoren”

Jesper Hansen heeft op zijn 30ste besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. De Deense klimmer kwam dit jaar uit voor het continentale Riwal, maar reed in het verleden voor grote ploegen als Tinkoff-Saxo, Astana en Cofidis.

Hansen had het naar zijn zin bij Riwal Cycling Team, maar de Deen vindt het na ruim tien seizoenen in het peloton wel welletjes. “Het is een combinatie van factoren. Ik ben sinds kort vader en wil meer tijd doorbrengen met mijn familie. Ik wil niet meer elke dag van huis zijn en wil vanaf nu een normaal leven leiden. Verder merk ik dat ik tijdens wedstrijden minder risico’s neem, zeker in vergelijking met mijn beginjaren.”

“Ik denk dat de tijd rijp is om te stoppen. Ik heb ook het maximale uit mijn carrière kunnen halen. Ik heb gewoon niet meer de motivatie om alles te geven en dat heb je natuurlijk wel nodig in de wielersport. Als je iets niet doet aan 100%, is het onmogelijk om met de beste renners te wedijveren. Aan het begin van 2021 dacht ik nog helemaal niet aan stoppen, maar in de zomer begon ik erover na te denken.”

Succes in Tour of Norway

Hansen leek vorig jaar al wielrenner af, maar wist na een lange zoektocht toch nog een nieuwe werkgever te vinden in Riwal Cycling Team. “Ik ben blij dat ik nog een jaar heb kunnen koersen bij Riwal. Vorig jaar voelde het nog niet goed om te stoppen, was ik er nog niet klaar voor, maar nu is het moment daar. Ik had nog kunnen doorfietsen, maar dit voelt als het juiste moment.”

Hansen wist in zijn carrière twee individuele profzeges te boeken. In 2015 won hij een etappe in de Tour of Norway en bleek hij de beste in het eindklassement. Verder wist hij als klimmer naar top 10-noteringen te fietsen in onder meer de Ronde van Turkije (tweede in 2017), de Ronde van Catalonië, Amgen Tour of California en de Tour de Langkawi. De Deen stond één keer aan de start van de Tour de France, reed twee keer de Giro d’Italia en driemaal de Vuelta a España.