Ritwinnaar Matej Mohoric slaat WK over: “Rijd liever wedstrijden die ik wél kan winnen”

Matej Mohorič heeft zich vrijdagmiddag de beste getoond in een klassiekerrit in de Tour de France 2023. De Sloveen van Bahrain Victorious klopte in Poligny medevluchter Kasper Asgreen in een millimeterspurt. Een mooie opsteker richting het Super WK in Glasgow, zou je zeggen. “Maar ik ga het WK helemaal niet rijden”, openbaart hij tegenover de camera van WielerFlits.

Als klassiekerspecialist behoort Mohorič normaal gesproken tot de favorieten tijdens het WK. Maar daar hoeven we hem niet te verwachten. “Het WK is een nog veel zwaardere wedstrijd dan de rit van vrijdag. Ik weet dat ik fysiek gezien niet op het niveau ben om voor de wereldtitel te gaan. Ik geef liever de voorkeur aan wedstrijden waar ik wél het verschil kan maken en die ik ook daadwerkelijk kan winnen.”

De Sloveen denkt ook dat de Tour niet de beste voorbereiding is voor het WK. “Na drie weken van fysiek lijden… Het WK is een eendagskoers waarvoor de beste renners ter wereld zich voorbereiden om de allerbeste te zijn op die ene dag. Ik denk dat ik dit jaar – op dit moment in het seizoen – niet op het niveau zit om het WK te winnen. Dus ik wens de beste renners op aarde het allerbeste toe in de strijd om de wereldtitel.”

