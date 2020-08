Ritwinnaar Cosnefroy: “Dit is echt een opluchting” dinsdag 4 augustus 2020 om 17:42

Benoît Cosnefroy won vandaag op overtuigende wijze de slotetappe van La Route d’Occitanie. De Fransman liet in finishstad Rocamadour zijn explosieve benen spreken. “Dit is echt een opluchting, want ik voelde me helemaal niet zo goed tijdens de eerste etappes.”

De 24-jarige Cosnefroy, drie jaar geleden nog wereldkampioen bij de beloften, versloeg na een zeer pittige laatste kilometer Bauke Mollema, Thibaut Pinot en eindwinnaar Egan Bernal. “Ik begon ook met de nodige ambitie aan de etappe, aangezien de finale erg goed bij me past. We hebben als ploeg de verantwoordelijkheid genomen.”

Cosnefroy kon in de finale rekenen op de steun van zijn ploeggenoten van AG2R La Mondiale. Zo reed zelfs Romain Bardet op kop voor zijn jongere landgenoot. “Ze hebben echt geweldig werk geleverd, het was krankzinnig. Ik was eigenlijk bang dat mijn benen zouden blokkeren na een hoogtestage. Ik voelde me de voorbije dagen ook niet zo goed.”

Minder stress

“Ik wilde echter heel graag de etappe winnen en ik kon vandaag rekenen op het vertrouwen van de ploeg. En gelukkig bleek ik in de finale over goede benen te beschikken. Dit is echt een belangrijke zege voor de ploeg. We voelen nu ook allemaal wat minder stress. Augustus is een belangrijke maand en dan is er natuurlijk ook nog de Tour.”

Cosnefroy won voor de coronabreak al de Grand Prix Cycliste la Marseillaise en de Ster van Bessèges. De renner verlengde begin juni al zijn contract bij AG2R La Mondiale tot eind 2023. De Franse WorldTour-formatie is overigens erg actief op de transfermarkt. Zo koersen Gijs Van Hoecke, Lilian Calmejane en Damien Touzé volgend jaar voor de ploeg.