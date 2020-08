Gijs Van Hoecke, Lilian Calmejane en Damien Touzé naar AG2R dinsdag 4 augustus 2020 om 07:57

De Belg Gijs Van Hoecke rijdt volgend jaar voor AG2R La Mondiale (volgend jaar AG2R Citroën Team). Daar zal de 28-jarige Oost-Vlaming kopman Oliver Naesen bijstaan in de klassiekers. AG2R blijft volgens onze bronnen zeer actief op de transfermarkt: ook Lilian Calmejane en Damien Touzé worden aangetrokken.

Van Hoecke en Naesen zijn geen onbekenden van elkaar. Ze maken allebei deel uit van de Parelvissers, het trainingsgroepje met onder meer ook nog Greg Van Avermaet. In 2015 reden de twee ook al een jaartje samen bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar ze overigens een gelijkaardig programma afwerkten.

In 2017 zette Van Hoecke een stap hogerop toen hij een contract voor twee jaar bij het toenmalige LottoNL-Jumbo tekende. Vorig jaar verhuisde hij naar Team CCC. Daar vormt hij sindsdien samen met Van Avermaet, Van Keirsbulck en Van Hooydonck een Belgische entente. Maar CCC verkeert nog steeds in zwaar weer en Van Hoecke is einde contract. De voormalige baanrenner is na Stan Dewulf al de tweede extra Belg die volgend jaar Oliver Naesen zal bijstaan in het voorjaar. Hij zal er een contract voor twee jaar tekenen.

Calmejane en Touzé

Ook Greg Van Avermaet zelf werd al genoemd bij het Franse WorldTour-team, maar de Waaslander wacht op een seintje van Jim Ochowicz, die Team CCC alsnog probeert te redden. In tegenstelling tot Van Hoecke heeft de Olympische kampioen nog een contract tot eind 2021 bij de formatie van de Amerikaanse teammanager.

AG2R blijft zich trouwens roeren op de transfermarkt. Met Lilian Calmejane (27), die overkomt van Total Direct Energie, en Damien Touzé (24), die vertrekt bij Cofidis, haalt het volgens onze bronnen nog twee versterkingen in huis. Vooral de overstap van Calmejane mag verrassend genoemd worden, want de winnaar van een Touretappe in 2017 had bij zijn huidige ploeg nog een overeenkomst voor volgend jaar.