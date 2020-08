Cosnefroy verslaat Mollema in slotrit La Route d’Occitanie, eindzege is voor Bernal dinsdag 4 augustus 2020 om 16:15

Bauke Mollema is er net niet in geslaagd om de slotrit van La Route d’Occitanie op zijn naam te schrijven. De Nederlander van Trek-Segafredo moest na een lastige finale zijn meerdere erkennen in Benoît Cosnefroy. Egan Bernal mag zich eindwinnaar noemen van de Franse rittenkoers.

In La Route d’Occitanie stond vandaag de vierde en laatste etappe op het menu. Egan Bernal nam gisteren de macht in handen en mocht vandaag, samen met zijn ploegmaats van Team Ineos, de leiderstrui verdedigen. De slotetappe begon in Lectoure en eindigde 195 kilometer verderop in Rocamadour met een klimmetje van goed anderhalve kilometer.

Nick van der Lijke is mee in de vroege vlucht

Een gedroomde aankomst voor de puncheurs, maar eerst moesten de vroege vluchters nog tot de orde worden geroepen. Fausto Masnada, Filippo Zana, Maxime Can, Christophe Laporte, Antoine Duchesne, Alan Riou, Anthony Turgis, Matteo Malucelli, Julien Trarieux, Georg Zimmermann en Nick van der Lijke wisten een maximale voorsprong bij elkaar te fietsen van vier minuten.

Masnada bleek vooraan over de beste benen te beschikken en de Italiaan van CCC koos er op een gegeven moment voor om alleen verder te rijden richting de finish in Rocamadour. De 26-jarige Masnada reed zo hard door dat hij als eerste mocht beginnen aan de laatste steile kilometers van de slotetappe. De dappere vluchter bleek echter niet sterk genoeg om uit de greep te blijven van de betere puncheurs.

López valt aan, maar het is Cosnefroy die zegeviert

Miguel Ángel López, die gisteren niet in staat was om te schitteren in de koninginnenrit met aankomst op de Col de Beyrède, besloot op twee kilometer van de streep een eerste demarrage uit zijn benen te schudden. De Colombiaan van Astana kreeg echter niet de benodigde ruimte. Uiteindelijk bleek de beloftevolle Cosnefroy over de beste benen te beschikken. Mollema eindigde als tweede, voor Thibaut Pinot en Bernal.

Die laatste kwam als vierde over de meet en verzekerde zich van de eindzege. Bernal ligt met andere woorden op schema voor de Tour de France. De renner van Team Ineos won gisteren op overtuigende wijze op de Col de Beyrède en blijft in het klassement zijn ploeggenoot Pavel Sivakov en de voor Astana uitkomende Aleksandr Vlasov voor. Bernal begint vrijdag alweer aan een volgende rittenkoers met de Tour de l’Ain.

Benoit Cosnefroy s’impose au sommet de Rocamadour pour la dernière étape !#RDO2020 pic.twitter.com/SHPYS4rJJt — La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 4, 2020